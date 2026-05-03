Kuzey Ege'nin turizm merkezi Bozcaada 3 günlük tatilde yüzde 70 doluluk oranına ulaştı
03.05.2026 11:48  Güncelleme: 11:59
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cuma gününe denk gelmesi sebebiyle 3 günlük tatilde adada doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cuma gününe denk gelmesi sebebiyle 3 günlük tatilde tatilcilerin gözdesi oldu.

Yaklaşık 4 bin kişi resmi konaklama kapasitesi bulunan ancak yaz aylarında resmi olmayan tesisler ile 20 bine kadar günlük turist ağırlayan Bozcaada'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı, yüzde 70'e ulaştı. Restoran, kafelerde doluluk oranı ise yüzde 100'e çıktı. Kapalı alanlarda yer bulamayan tatilciler için işletmeler sokaklara ısıtıcılar kurarak hizmet vermeye devam etti. Tatilciler gündüz saatlerinde ada sokaklarını ve koyları gezerek fotoğraf çekti. Akşam saatlerinde ise adanın yerel lezzetlerini deneyimledi.

Restoran işletmecisi Zeki Ayaşlıgil ise 1 Mayıs itibarıyla sezonun açıldığını söyleyerek, "1 Mayıs'ta sezonumuz açılmış sayılabilir artık. Soğuk havaya rağmen misafirlerimiz bizi tercih ettiği için onlara teşekkür ediyoruz. Bozcaada kendini tanıtmakta zorluk çekmedi, misafirlerimiz akın akın geldi. Adada bence kış turizminin de yavaş yavaş başlayacağına inanıyorum" dedi.

Konaklama ve kafe işletmecisi Yasin Özcan da tatilin beklentilerin üzerinde geçtiğini belirterek, "Soğuk havaya ve fırtınaya rağmen bence güzel geçti. İstanbul, Bursa gibi büyükşehirlerde yaşayan insanların tatil ihtiyacını net şekilde gördük. Ek seferler düzenleyen Gestaş'a ve yoğun çalışan belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Tatilcilere güzel bir tatil yaşatmak istedik ve bence başarılı da olduk" ifadelerini kullandı.

Geyikli-Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ise yoğunluk karşısında ek seferler düzenleyerek ulaşımda yaşanabilecek aksamaların önüne geçmeye çalıştı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

