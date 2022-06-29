Kuzey Kuşak Yolu trafiği rahatlatacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Kuzey Kuşak Yolunda incelemelerde bulundu.

Malatya Trafiğini rahatlatmak için yeni yol ve bulvarların açıldığını belirten Başkan Gürkan, Malatya trafiğini rahatlatmak ve Malatya'yı tek arterli ulaşım aksından kurtararak 7 arterli bir ulaşım aksına kavuşturduklarını belirti. Yapımı devam eden Bulvarlar ile Kuşak Yolların hizmete girmesi ile birlikte Malatya'nın ulaşım noktasında sorunsuz bir il haline geleceğini belirtti.

"Malatya'yı tek arterli ulaşım aksından kurtarıyoruz"

Başkan Gürkan Kuzey Kuşak Yolu inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "Kuzey Kuşak Yolu'nun Viyadük çalışmasının tamamlanmasının ardından asfaltının yapılması ile birlikte Kuzey Kuşak Yolu'nun ihalesinin yapılma süreci başladı. Kuzey Kuşak Yolu'nun bir kısmının ihalesi yapıldı, bir kısmının ihalesi ise önümüzdeki aylarda yapılacaktır. Kavşak düzenleme çalışmaları ile birlikte yol güzergahı içerisinde bulunan un fabrikasının kamulaştırılması gerçekleştirildi. Un fabrikasının yıkılması ile birlikte bu yolumuz Yeşilçam Caddemiz ile birlikte Elazığ yoluna bağlanması gerçekleştirilecek. Bu yolumuz 16 kilometre ile de Sivas Yoluna bağlantısı yapılacak. İnşallah bu süreç herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Ekim ayı sonuna kadar bitirilerek Malatya trafiği rahatlatacak şekilde trafiğe ve ulaşıma açılacaktır. Buradaki çalışmalarımızı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte ortaklaşa yürütmekteyiz. Geçtiğimiz yılın hesabıyla birlikte burası viyadük ve kavşak düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 40 milyon bir yatırım. Bundan sonraki süreçte kamulaştırma bedelleri ile birlikte yaklaşık 500 milyon liranın üzerinde bir rakamla bu çalışmalar tamamlanacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibariyle de sürücülerimiz Elazığ yolundan bu yolumuzu kullanarak Sivas Yoluna ve oradan da Çevre Yoluna geçebilecekler. Çalışmalarımız neticesinde Malatya'ya yeni bir ulaşım arteri sağlanmış olacak. Bir taraftan Anayurt Bulvarı, bir taraftan Danişment Gazi Bulvarı, bir taraftan Alp Er Tunga Bulvarı, bir taraftan Kuzey-Güney Kuşak Yolları ve bir taraftan da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Kuzey Çevre Yolu ile birlikte Malatya tek arterli ulaşım aksından kurtularak 7 arterli ulaşım aksına kavuşmuş olacak. Çalışmalarımızın Malatya'mıza ve Malatya insanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız Malatya daha fazla gelişsin ve güzelleşsin"

Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yaptığı konuşmada, "Malatya'nın sıkışan kent trafiğini genişletme noktasında Başkanımız göreve geldiği günden bu yana gerek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla gerek Büyükşehir Belediyemizin kendi imkanlarıyla gerekse de diğer bakanlıkların imkanlarından da faydalanarak Malatya'nın kent trafiğini rahatlatma noktasında büyük gayret gösteriyor. Tek arterli bir Malatya'dan gerçekten Başkanımızın da ifade ettiği gibi 7 arterli bir Malatya'ya ulaştırma adına yapılanları takdirle karşılıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz yol viyadük, kavşak düzenlemeleri, kaliteli bir asfalt serimi ve sanat düzenlemelerinin ardından güzel bir bulvara Malatya kavuşmuş olacak. Devamında Elazığ yoluna bağlanacak olan bir güzergahı Malatya'ya kazandıran Başkanıma ve ekibine teşekkür ediyoruz. Amacımız Malatya daha fazla gelişsin ve güzelleşsin. Malatya insanı daha mutlu olsun. Tamamen trafiğe açıldığı zaman trafik yönünden çok rahatlamış bir Malatya'ya kavuşacağız" dedi. - MALATYA