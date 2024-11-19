Kuzu Eti Fiyatlarındaki Artış Dönemsel - Son Dakika
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Ekonomi

Kuzu Eti Fiyatlarındaki Artış Dönemsel

Kasaplar, kuzu eti fiyatlarındaki artışın geçici olduğunu ve dana etinde bir artış olmadığını belirtti.

19.11.2024 13:17
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Kasaplar ve yetiştiriciler, kuzu eti fiyatlarındaki artışın "dönemsel" olduğuna ve tekrar dengeye geleceğine dikkati çekerken dana etinde fiyat artışı bulunmadığını belirtti.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yazılı açıklamasında, kırmızı et fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yardımcı, "Kuzu doğumlarından dolayı kuzu eti fiyatlarında bir ay önceye göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış var. Bu artış dönemseldir. Yılbaşından sonra fiyatlar tekrar dengeye gelecektir. Bu sürede dana eti fiyatlarında bir artış söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Kırmızı et fiyatlarının özellikle yüksek gösterilmek istendiğini belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"Kırmızı ette fiyat artışları olduğundan yüksek gösteriliyor. Şu an dana kıymanın kilogramı 550-600 lira. Bunu 700 liradan fazla gösterenler var. Fiyatların bu kadar yüksek gösterilmesi et baronları ve zincir marketlere fayda sağlar. Yerli üretici ve küçük esnafa zarar verir. Fiyatları yüksek göstererek ithalatın da önünü açmak isteyenler var."

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de açıklamasında, kırmızı et fiyatlarıyla ilgili spekülatif haberlerin yapıldığını, bu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çelik, söz konusu haberlerin yetiştiricilere ve tüketicilere zarar verdiğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Bu haberler kazanç peşinde koşan bazı kesimler tarafından çıkarılmakta. Yem başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışlar doğal olarak et fiyatlarına yansımaktadır. Ayrıca kuzu doğumlarının olduğu her geçiş döneminde geçici olarak fiyat artışları olabilmekte, bu da yüzde 10'u geçmemektedir. Stoklarda yeteri kadar hayvanımız var ancak stok yapan fırsatçılar 'zam geliyor' algısını oluşturarak fiyatları yükseltme çabası içerisindedir. Biz fiyatların artmasından ziyade düşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla basında yer alan fiyat artışı haberlerinin abartılı olduğunu düşünüyor ve bu şekilde kamuoyunun yanıltılmasını doğru bulmuyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuzu Eti Fiyatlarındaki Artış Dönemsel - Son Dakika

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