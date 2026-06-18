KVDB Stoku Nisan'da %3 Arttı

Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Nisan ayı itibarıyla 171,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Nisan 2026 Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 3 artarak Nisan ayı itibarıyla 171,6 milyar ABD doları oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 242,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında artarak 75,5 milyar ABD doları oldu. Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 4,1 oranında artarak 8,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 6,7 oranında artışla 18,6 milyar ABD doları oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 oranında artışla 22,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatlar yüzde 9,2 oranında artarak 26,0 milyar ABD dolarına yükseldi. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 71,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 1,3 oranında artarak 64,4 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 19,6 oranında artarak 7,0 milyar ABD dolarına yükseldi.

KVDB stoku içerisinde ABD doları ve euronun payı azalırken, Türk lirası ve diğer döviz cinslerinin payında artış oldu. Buna göre, stokun yüzde 34,8'ini ABD doları, yüzde 26,7'sini euro, yüzde 24,5'ini Türk lirası ve yüzde 14,0'ünü diğer döviz cinsleri oluşturdu. - İSTANBUL