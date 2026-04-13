KWORKS Connect Programı Başladı

13.04.2026 16:16
Koç Üniversitesi'nin KWORKS Connect Programı, 21 yenilikçi girişimi bir araya getiriyor.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Merkezi KWORKS tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteklediği KWORKS Connect Programı, "kick-off" etkinliğiyle başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İSTKA'nın "İş Birliği İstanbul-Kurumsal Şirketler ile Startuplar Arası İş Birliklerini Güçlendirme Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen KWORKS Connect programı, 21 yenilikçi teknoloji girişimini bir araya getirdi.

Başlangıç etkinliği, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve teknoloji kuruluşları ile titiz bir değerlendirme sürecinin ardından programa seçilen girişimleri aynı platformda buluşturdu.

Programın iştirakçileri arasında Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı Mali İş birliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü ile Aygaz, Beko, Ford Otosan, Koç GSYF, Koç Healthcare, KoçSistem, KoçZer, L'Oreal, Setur, Tofaş, Turkcell, Tüpraş, Türk Traktör, WAT Mobilite ve Yapı Kredi Bankası yer aldı.

KWORKS Connect, İstanbul'un küresel rekabet gücünü artırma hedefi doğrultusunda kurumsal şirketlerin inovasyon ihtiyaçlarını yerli teknoloji girişimlerinin yenilikçi çözümleriyle eşleştirmeyi amaçlıyor.

Bir yıl sürecek program kapsamında tarım, sağlık, finans, mobilite, enerji, bilişim, dayanıklı tüketim, turizm ve telekomünikasyon gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal firmalar ile girişimler arasında pilot projeler geliştirilmesi, ortak ürün ve çözümler oluşturulması ile yeni satış kanallarının hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Program, aynı zamanda girişimlerin uluslararası fonlara ve yatırım fırsatlarına erişimini destekleyerek kurulan işbirliklerinin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve ekosistemde uzun vadeli etki yaratmayı amaçlıyor.

KWORKS Connect Programı'na "AdınAI, CopeTract, Devamapp, Efilli, Forg3t Protocol, Grower, Icarbon, Mihu AI, Onna Robotics, Oriana, OyunMu, RareSum, Redpanda Interactive, Rotamat, SeriAI, Skysens, Strade, Susteam, Truemap, Tusmec ve Vispection girişimleri katıldı.

Kaynak: AA

Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor Sabah uyanan akşama kadar onu arıyor, kilosu dudak uçuklatan fiyattan gidiyor
Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’da nüfus sayımı başladı

17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
17:00
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
16:46
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
Abluka öncesi New York borsası düşüşle açıldı
16:32
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
16:31
Özgür Özel’den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu’yla ilgili ilk yorum
Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum
