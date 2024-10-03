L'Oréal Türkiye'de Yeni Genel Müdür - Son Dakika
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Ekonomi

L'Oréal Türkiye'de Yeni Genel Müdür

L\'Oréal Türkiye\'de Yeni Genel Müdür

Özgür Karakaş, L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Genel Müdürü olarak göreve başladı.

03.10.2024 11:42
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L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Özgür Karakaş, 1 Ekim itibarıyla L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürü ve Ülke Liderlik Ekibi üyesi olarak görev almaya başladı.

Türkiye'nin önde gelen tekno-güzellik şirketi L'Oréal Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Birçok uluslararası şirkette önemli görevler üstlenen Özgür Karakaş, 1 Ekim itibarıyla L'Oréal Türkiye Tüketici Ürünleri Bölümü Genel Müdürü ve Ülke Liderlik Ekibi üyesi olarak görev almaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi L'Oréal Türkiye'de Yeni Genel Müdür - Son Dakika

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