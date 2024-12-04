Lagarde: Ekonomik Büyüme Zayıf Kalacak - Son Dakika
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Ekonomi

Lagarde: Ekonomik Büyüme Zayıf Kalacak

Lagarde: Ekonomik Büyüme Zayıf Kalacak

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'nde kısa vadede ekonomik büyümenin zayıf olacağını belirtti.

04.12.2024 18:17
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde hizmet sektöründe yavaşlama ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede zayıf olacağını söyledi.

Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu.

Jeopolitik ortamın hızla değiştiğine işaret eden Lagarde, "Ekonomik modelimizde önemli yapısal zorluklarla karşı karşıyayız." dedi.

Lagarde, Avrupa'nın hızlı ve cesur biçimde hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek, yatırımı teşvik etmeye, inovasyonu desteklemeye ve üretkenliği artırmaya odaklanılmasının önemini vurguladı.

Avro Bölgesi'nin beş çeyreklik durgunluğun ardından bu yılın ilk yarısında ılımlı ekonomik büyüme gösterdiğini anımsatan Lagarde, reel büyümenin büyük ölçüde ihracat ve kamu harcamaları ile yönlendirildiğini söyledi.

Lagarde, "Ekonomik politika belirsizliği ve geçmişteki para politikası sıkılaştırmasının etkileri ile içeride özel talep zayıf kaldı." diye konuştu.

Hizmet sektöründe yavaşlayan büyüme ve imalatta devam eden daralma nedeniyle büyümenin kısa vadede daha zayıf olacağını anlatan Lagarde, gelecekte Avro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın hız kazanabileceğini ifade etti.

Lagarde, reel gelirler arttıkça tüketici harcamalarının artmasını, geçmiş para politikası sıkılaştırmasının etkisi azaldıkça da yatırımının toparlanmasını beklendiğini söyledi.

Jeopolitik risk uyarısı

"Orta vadeli ekonomik görünüm belirsiz ve aşağı yönlü riskler hakim." diyen Lagarde, jeopolitik risklerin yükseldiğini ve uluslararası ticarete yönelik tehditlerin artmakta olduğunu kaydetti.

ECB Başkanı Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun kasım ayında yüzde 2,3'e çıktığını hatırlatarak, "Önceki aylardaki yavaşlamanın ardından son iki aydaki artış, esas olarak enerji fiyatlarındaki düşüşün ılımlılaşması ve gıda enflasyonundaki artıştan kaynaklandı." dedi.

Enerji fiyatlarında geçmişte yaşanan sert düşüşlerin enflasyona etkisinin azalacağını dile getiren Lagarde, enflasyonun bu yılın son çeyreğinde geçici olarak artmasını beklendiğini belirtti.

Lagarde, ECB'nin haziran ve eylül aylarının ardından ekimde de faizleri 25 baz puan düşürdüğünü anımsattı.

Enflasyonu düşürme sürecinin iyi yolda ilerlediğini ifade eden Lagarde, "Gelecek hafta veriye dayalı ve toplantı bazında yaklaşımımızı izleyerek duruşumuzu tekrar gözden geçireceğiz. Bu nedenle belirli bir oran konusunda önceden taahhütte bulunmuyoruz." diye konuştu.

Lagarde, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu yeşil ve dijital dönüşüm, ekonomi, güvenlik ve savunma gibi çeşitli alanlardaki zorlukların aşılmasında mali politikanın çok önemli olduğunu vurguladı.

"Zorluklar, AB'nin stratejik yatırım ihtiyaçlarını karşılamadaki rolünü yeniden düşünmemizi gerektiriyor." diyen Lagarde, Avrupa'nın potansiyelinin gerisinde kaldığını belirtti.

Lagarde, "İyi tanımlanmış ortak AB yatırımları potansiyel büyümeyi artıracak ve makroekonomik istikrara katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Ortak yatırımlara reform çabalarının da eşlik etmesinin önemini vurgulayan Lagarde, AB içinde sermaye piyasaları birliğini tamamlama ve Tek Pazarı derinleştirmenin faydalı olacağını söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Christine Lagarde, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lagarde: Ekonomik Büyüme Zayıf Kalacak - Son Dakika

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