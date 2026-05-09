Lapseki'de Yeni Gündüz Bakım Evi Açıldı

09.05.2026 16:34
TÜMAD Madencilik, Lapseki'de 100 çocuk kapasiteli Emine Saadet Çarmıklı Gündüz Bakım Evi'ni açtı.

TÜMAD Madencilik tarafından çocukların güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına erişimini desteklemek amacıyla Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde inşa edilen Emine Saadet Çarmıklı Gündüz Bakım Evi hizmete girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje, bölgenin önemli sosyal yatırımları arasında yer alıyor.

Toplam 761 metrekare alan üzerinde iki katlı olarak projelendirilen ve 100 çocuk kapasitesine sahip merkez, etkinlik ve uyku odaları, yemekhane, kış bahçesi, yönetici odaları ve çeşitli eğitim alanlarıyla çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini destekleyecek şekilde tasarlandı.

TÜMAD Madencilik, üretim faaliyetlerinin yanı sıra eğitim ve sosyal kalkınma alanında da yatırımlar gerçekleştiriyor. Şirket, Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, on binlerce çocuk ve genci bilimle buluşturan Havran Bilim ve Teknoloji Merkezini, Lapseki'de inşa edilen 16 derslikli çevre dostu Erol Çarmıklı Anadolu Lisesi'ni de hayata geçirmişti.

Kreşin açılış törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un yanı sıra iş dünyası ve madencilik sektöründen temsilciler katıldı.

"Çocuklarımız güvenli, çağdaş ve sevgi dolu bir ortamda büyüyecek"

Açıklamada törendeki açılış konuşmasına yer verilen Nurol Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Çarmıklı, burada bulunmanın kendileri için çok özel ve anlamlı olduğunu belirterek,"Yalnızca bir gündüz bakım evinin açılışını yapmıyoruz. Çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz inancı büyütüyor, yarınlara yeni bir umut bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Madenciliğin, bulunduğu bölgeye değer katması, çocukların eğitimine dokunabilmesi ve gençlerin geleceğine umut olabilmesi durumunda gerçek anlamını bulacağını aktaran Çarmıklı, "100 çocuk kapasiteli bu merkezimizde çocuklarımız güvenli, çağdaş ve sevgi dolu bir ortamda büyüyecek. Aynı zamanda çalışan ailelerimize de destek olacak önemli bir sosyal katkıyı hep birlikte hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk de kreşin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Emine Saadet annemizi görme fırsatımız olmadı. Ancak onun nasıl güzel yürekli bir insan olduğunu, bu vatana ne kadar hayırlı evlatlar yetiştirdiğini çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü bir annenin en büyük hayali, çocuklarının iyi bir eğitim alması, güven içinde büyümesi, başarılı ve faydalı bireyler olmasıdır. Görüyoruz ki Emine Saadet annemizin gönlündeki en büyük dualardan biri de yalnızca kendi ailesine değil, bu memleketin evlatlarına da yıllarca hizmet edecek bir eğitim kurumu kazandırmakmış. İnanıyorum ki burada yetişecek her çocuk, alacağı her başarıyla bu anlamlı hayrı yaşatmaya devam edecek."

Kaynak: AA

