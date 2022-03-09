LC Waikiki'den metaverse atağı - Son Dakika
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LC Waikiki'den metaverse atağı

09.03.2022 16:26
LC Waikiki'den metaverse atağı

LC Waikiki, içeride kurduğu meta ekip tarafından geliştirilen meta-store / mağaza-ötesi çalışmasının ilk görsellerini paylaştı.

LC Waikiki, içeride kurduğu meta ekip tarafından geliştirilen meta-store/ mağaza-ötesi çalışmasının ilk görsellerini paylaştı.

LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, marka, metaverse evrenin beraberinde getirdiği etkileyici deneyimleme potansiyeli ile online ve offline alışveriş alışkanlıklarında yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Dijital Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Şerafettin Özer, metaverse çalışmalarını gelişen teknolojilerin yardımıyla fiziksel ortamlarda, dijital kanallarda ve bütünleşik olarak çoklu kanallarda olmak üzere 3 başlıkta ele alacaklarını belirterek, bu heyecan verici değişimi, hem şirket içindeki meta ekibiyle, hem de dış kaynaklarla yöneteceklerini vurguladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi LC Waikiki'den metaverse atağı - Son Dakika


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