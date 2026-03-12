Leonardo\'dan Ukrayna\'ya Hava Savunma Sistemi

İtalya'nın devlet kontrolündeki önde gelen savunma sanayi firması Leonardo, geliştirdiği katmanlı hava savunma sistemi "Michelangelo Kubbesi"nin ilk bileşenlerini bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya göndermeye hazırlanıyor.

Leonardo Üst Yöneticisi Roberto Cingolani, şirketin Roma'da düzenlediği etkinlikte, firmanın 2026 Endüstriyel Planı ve gelecek hedeflerine dair kapsamlı bir sunum yaptı.

Cingolani, yeni endüstriyel planlarının, grubun, yapay zeka, siber güvenlik ve yüksek teknoloji alanlarındaki yatırımlarını artırarak küresel güvenlik oyuncusu rolünü daha da sağlamlaştırmayı amaçladığını belirtti.

Leonardo olarak geliştirdikleri çok katmanlı hava savunma sistemi "Michelangelo Kubbesi"ni tanıtan Cingolani, "Bu, tek bir ürün değil. Yapay zekadan siber güvenliğe, insansız hava araçlarından (İHA) ve radar kontrolünden kritik altyapının korunmasına kadar çeşitli teknolojileri entegre eden ve dinamik bir koruma kubbesi oluşturan açık bir sistem mimarisidir." diye konuştu.

Orta Doğu'daki ve Ukrayna'daki çatışmalarda, ucuza mal edilen İHA'ları milyonlarca dolara imal edilen füzelerle önlemenin ekonomik olarak sürdürülebilir olmadığını belirten Cingolani, "Michelangelo Kubbesi" katmanlarından "ölü bölge" olarak anılan ve İHA karşıtı elektronik karıştırıcı sistemler içeren katmanla, onbinlerce dolarlık İHA'ların, füzelerle düşürülmesine gerek kalmadan etkisiz hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Cingolani, bu yeni hava savunma sisteminin ilk bileşenlerinin yıl sonuna kadar Ukrayna'ya gönderileceğini ve burada test edileceğini bildirdi.