Lexus'tan Yeni Araç Geliştirme Merkezi - Son Dakika
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Ekonomi

Lexus'tan Yeni Araç Geliştirme Merkezi

Lexus, 1,8 milyar avro yatırımla yeni merkezi Shimoyama'yı açtı, inovasyon ve işbirliği için tasarlandı.

20.12.2024 19:16
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Lexus, yeni uluslararası araç geliştirme merkezi olan Shimoyama'nın açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Japonya'da Toyota City'nin yakınında bir dağ yamacına kurulan merkez, son teknolojiyle donatıldı.

Yeni modellerin gelişiminin gerçekleştirileceği merkez, aynı zamanda markanın 35. yıl dönümüne gelmesiyle birlikte önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

1,8 milyar avro yatırımla gerçekleştirilen merkezde, yaklaşık 3 bin kişi görev yapıyor.

Merkez, araştırma, geliştirme ve tasarım departmanlarının yanı sıra markanın satış, pazarlama ve planlama dahil olmak üzere tüm operasyonlarını ilk kez tek bir çatı altında topladı.

Böylece tüm departmanlar arasında işbirliği elde edilerek yeni nesil Lexus modelleri dahil daha hızlı prototip ve üretim modelleri ortaya çıkarılabilecek.

Şirketin geliştirme çalışmaları 2021'den bu yana kullanılan yüksek hızlı bir pisti ile dünyanın dört bir yanında bulunan farklı yol ve yüzey türlerini barındıran test alanıyla destekleniyor.

Test alanı, yeni LBX, yeni nesil NX, elektrikli RZ dahil olmak üzere güncel modellerin sürüş keyfini öne çıkaran Lexus Sürüş İmzası'nın şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.

Test alanı, pit garajları ve pit yoluyla Almanya'daki efsanevi Nürburgring Pisti'ni anımsatacak şekilde tasarlandı.

Merkez, iş ortakları ve tedarikçilerle yaratıcı işbirlikleri için ziyaretçi alanlarına da ev sahipliği yapıyor.

Aynı zamanda inovasyon için açık bir alan sağlanıyor ve araçlarla yakından etkileşim kurularak yeni fikirler teşvik ediliyor.

Tesis yapılırken doğal çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesi de ön planaydı. Bu kapsamda, sahanın yaklaşık yüzde 60'ını (650 hektar) kaplayan ağaçlar ve yeşillikler korunurken yeni yeşil alanlar oluşturuldu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Otomobil, Japonya, Ekonomi, Çevre, Lexus, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lexus'tan Yeni Araç Geliştirme Merkezi - Son Dakika

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