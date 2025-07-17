Lexus'un İlk WEC Zaferi

Lexus'un "RC F LMGT3" yarış aracı, 2025 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) ilk zaferini Sao Paulo 6 Saat yarışında elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus, motor sporları dünyasında önemli bir başarıya imza attı.

2025 FIA WEC'te sezonun beşinci yarışı Sao Paulo 6 Saat, Brezilya'daki Interlagos Pisti'nde gerçekleşti. Daha önce Le Mans 24 Saat zaferi de yaşayan pilotlar Jose Maria Lopez, Petru Umbrarescu ve Clemens Schmid'in yer aldığı AKKODIS ASP Takımı, 87 numaralı aracı RC F LMGT3 ile 216 tur sonunda en yakın rakibine 37,716 saniye fark atarak damalı bayrağı ilk sırada geçti. 78 numaralı Lexus RC F LMGT3 aracı ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

Bu başarısıyla Lexus, WEC'te henüz ikinci sezonunda etap zaferine ulaştı. RC F LMGT3, Lexus'un yüksek performanslı "RC F coupe" modeli üzerinden geliştirildi. Kısa süre içerisinde ilk podyum ve pole pozisyonu başarılarını elde eden araç, Sao Paulo zaferiyle WEC'in kazananları arasına da adını yazdırdı.