Lezita İhracatta 479. Sırada

LEZİTA, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ihracatın şampiyonlarını açıkladığı, 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2024' listesinde 479'uncu olurken, 'Piliç Eti' sektöründe 2'nci 'Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller' kategorisinde 12'nci sırada yer aldı. Ürünlerini 70'ten fazla ülkeye gönderen marka, 2024 yılında 75 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye'de önde gelen beyaz et markalarından Lezita, 2024 yılında gerçekleştirdiği 75 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması 2024' listesinde 479'uncu sırada yer aldı. Lezita araştırmada, 'Piliç eti' sektöründe 2'nci, 'Su ürünleri ve hayvansal mamuller' kategorisinde 12'nci oldu. Türkiye'nin ihracatına katkı sağlayan 1000 firma, TİM'in '32. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklandı.

Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, elde edilen başarıyı değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Hedef pazara özel ürün ve satış stratejilerimiz sayesinde yurt dışında da tercih edilen bir markayız. Uzun vadeli iş birliklerine odaklanıyor, yoğun Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi yeni pazarlara sunuyoruz. 2025'te de Türkiye'nin ihracat hacmine katkımızı artırarak, var olan pazarlara yenilerini eklemeye ve global büyümemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

'İHRACAT ALANINDA ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASINA ULAŞTIK'

Mesut Ergül Lezita'nın 'Hayatın Lezzeti' vizyonunu, dünyanın dört bir yanına taşımaya odaklandıklarını söyledi. Ergül, "Bu yıl, ihracat alanında önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat izni alarak yeni bir başarı hikayesi yazdık. Tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz lezzetli ve inovatif ürünlerimizi artık AB ülkeleri de tanıyacak. 70'i aşkın ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla büyümeye devam ederken, ülkemizi Avrupa'da da en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. AB ihracat izninin, Lezita'nın global büyüme stratejisinde kritik bir adım olduğunu belirten Ergül, "2025'teki bir diğer başarımız, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality'ye dahil edilmek oldu. Turquality destek programı çerçevesinde, global marka olma yolculuğumuzu daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.