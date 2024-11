LG, CES 2025'te Yenilikçi Ürünlerle Ödüller Kazandı

Ekonomi

LG Electronics (LG), CES 2025 İnovasyon Ödülleri'nde son teknoloji akıllı yaşam çözümleriyle öne çıkarak birçok kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Teknolojisi Derneği tarafından her yıl verilen CES İnovasyon Ödülleri, çeşitli cihaz ve teknoloji kategorilerinde çığır açan tüketici ürün ve hizmetlerini belirliyor. LG'nin çözümleri, Yapay Zeka (AI), Beyaz Eşya, Oyun ve eSpor, Görüntüleme, Video Ekranları, Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri, Akıllı Şehirler ve Siber Güvenlik dahil olmak üzere birçok kategoride ödüllendirildi.

Şirketin 3 adet "İnovasyonun En İyisi" ödülünü de içeren CES 2025 İnovasyon Ödülleri koleksiyonu, tasarım ve teknolojik inovasyona olan bağlılığının altını çiziyor.

Şirketin başarıları arasında, "Video Ekranları" kategorisinde "En İyi İnovasyon Ödülü" de dahil olmak üzere 6 İnovasyon Ödülü alan LG OLED TV öne çıkıyor.

LG OLED TV'ler, 2013'teki ilk çıkışından bu yana her yıl en az bir CES İnovasyon Ödülü kazanarak premium TV pazarındaki yerini sağlamlaştırdı. 2025, LG OLED TV'nin üst üste üçüncü kez İnovasyonun En İyisi ödülüne layık görüldüğü yıl olacak.

Ayrıca, şirketin platform tabanlı hizmet işinin temel taşı olan LG'nin webOS akıllı TV platformu, "Siber Güvenlik" kategorisinde İnovasyon Ödülü'nü elde etti.

Şirketin "Affectionate Intelligence AI ev hub"ları da CES 2025 İnovasyon Ödülleri'nde övgü aldı. Bu gelişmiş cihazlar, şirketin "AI Home" konseptini örnekliyor, müşterilere yeni bir değer sağlıyor ve akıllı ev yaşamında ilerlemeyi temsil ediyor.

Hem "Yapay Zeka" hem de "Akıllı Ev" kategorilerinde İnovasyon Ödülleri kazanan "Self-Driving AI Home Hub", ses ve görüntü tanımayı entegre eden multimodal algılama özelliklerine sahip.

Üretken yapay zeka tarafından desteklenen bir yapay zeka ev merkezi olan "LG ThinQ ON" da bir CES İnovasyon Ödülü kazandı. AI Home'un "beyni" olarak hareket eden "LG ThinQ ON", ev aletleri ve IoT cihazları arasında günün her saati kesintisiz bağlantı sağlıyor.

LG UltraGear OLED Oyun Monitörü, CES 2025'te Oyun ve eSpor kategorisinde "İnovasyonun En İyisi" ve "Görüntüleme" kategorisinde İnovasyon Ödülü de dahil olmak üzere 3 ödül aldı. Monitör, OLED'in görüntü kalitesini oyunculara özel optimize edilmiş bir görüntüleme deneyimiyle birleştiriyor.

UltraGear OLED Oyun Monitörünün yanı sıra LG gram Pro 2'si 1 arada, LG MyView Smart Monitör, LG UltraFine monitör ve LG CineBeam projektör gibi diğer yenilikçi LG ürünleri de ödül alarak şirketin teknoloji kategorilerindeki etkisini ortaya koydu.

Şirketin CES 2025 İnovasyon Ödülü kazananlarının tam listesi ve detayları 5 Ocak'ta açıklanacak.