Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Haberin Videosunu İzleyin
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP\'ye döndü
24.06.2025 13:32  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP\'ye döndü
Haber Videosu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, istifasının üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçtikten sonra bugün grup toplantısında CHP'ye katıldı. CHP lideri Özgür Özel "Muharrem İnce'ye rozet takamam, çünkü onun rozeti doğduğundan beri alnına takılı zaten" dedi. İnce ise, "Bugün buraya kibirle, pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Sayın Özel'in samimi, içten davetiyle geldim" dedi.

CHP'den 4 yıl 4 ay önce istifa eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün CHP'ye katıldı. İnce'nin CHP'ye dönüşü partililer tarafından alkışlarla karşılanırken grup toplantısını açan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilk sözü alarak İnce'ye "Hoş geldin" dedi.

Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

"İNCE'NİN ROZETİ ALNINDA TAKILI ZATEN"

İnce'yi "baba ocağına" davet ettiklerini belirten Özel, "Kendisini davet ettik, arkadaşlarıyla bir araya geldi. Böyle bir günde hiçbir ayrıma düşmeden, kendisi partiyi en yaşlı Memleket Partiliye emanet etti ve aramıza geldi. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Normalde benim İnce'ye rozet takmam gerekir ama çünkü onun rozeti doğduğundan beri alnına takılı zaten" şeklinde konuştu.

Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

"AYRILIKLAR, BAZEN KIRGINLIKLARDAN OLUR"

Özel'in ardından kürsüye çıkan İnce ise "Ben bugün buraya bir kibirle, pişmanlıkla gelmedim. Kişisel bir hesapla da gelmedim. Sayın Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıklardan olur. Benim bugün buraya gelişim bir hasret gidermedir. Bir çift mavi gözün ışığından Atatürk'ten hiç vazgeçmedik. Bugün burada bükülmeyecek olan bileğiniz için buradayım. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

2021'DE CHP'DEN AYRILMIŞTI

Muharrem İnce, CHP'den 8 Şubat 2021 tarihinde istifa etmişti. Bu karar öncesinde 4 Eylül 2020'de 'Memleket Hareketi'ni başlatan İnce, kısa bir süre sonra da Memleket Partisi'ni kurdu. 17 Mayıs 2021'de kurulan partiyle 2023 genel seçimlerine kendi listesiyle katıldı. Partisinin lideri olarak seçimlere katılan İnce, adaylığını son anda geri çekerek kamuoyunun gündeminde geniş yer bulmuştu.

Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce'nin siyasi kariyeri büyük oranda CHP çatısı altında şekillendi. Siyasete CHP Yalova İl Başkanı olarak adım atan İnce, 2002-2018 yılları arasında Yalova Milletvekilliği yaptı. 2010-2014 yılları arasında CHP Grup Başkanvekilliği görevini yürüttü. 2014 ve 2018 yıllarında CHP Genel Başkanlığı'na aday olan İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise partinin adayı olarak yarıştı.

Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

MEMLEKET PARTİSİ'NİN AKIBETİ

İnce CHP'ye katılım öncesi dün, Memleket Partisi Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Memleket Partisi'nin fesih kararı alındı. Edinilen bilgiye göre temmuz ayında toplanacak olağanüstü kurultayla Memleket Partisi kendini feshedecek.

Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (47)

  • Bilgehan Göktürk:
    Esas kendini fesh etmesi gereken parti akp dir...O günlerde gelecek... 67 184 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Şimdi RTE düşündün. 51 168 Yanıtla
  • 78908900:
    Çıkmışsın yenmiş ,yenmiş de yenmiş dedi ve ayrıldı .Kürkcü dükkanına geri döndü .:))) 159 25 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    CHP'nin genel başkanlığına bu adam yakışıyor 99 69 Yanıtla
  • Esper Soydan:
    Eyvahhh CHP yine karışacak? 111 41 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:02:29. #7.13#
SON DAKİKA: Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.