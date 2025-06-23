Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattı. Balistik füze saldırısı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

İRAN: KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ YOK EDİLDİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

"BU EYLEM DOST VE KARDEŞ ÜLKEMİZ KATAR İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

KATAR: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ SALDIRIYI ENGELLEDİ

Katar'dan yapılan açıklamada ise, "Katar hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğinden ve İran füzelerini başarıyla durdurduğundan eminiz. Saldırının koşullarını açıklayan bir açıklama Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yayınlanacak" dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı da İran'ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını duyurdu

"BU SALDIRGANLIĞA KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "İran saldırısının Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve BM sözleşmesinin ihlali" olduğunu belirterek, "Katar, olarak bu bariz saldırganlığa uluslararası hukuka uygun olarak doğrudan karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, İran'ın El-Udeyd Üssü'ne fırlattığı balistik füzeler Katar semalarında görüntülendi. Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği anlar kameralara yansıdı.