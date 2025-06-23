Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Haberin Videosunu İzleyin
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
23.06.2025 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı
Haber Videosu

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne balistik füze saldırısı düzenledi. Katar semalarında yükselen füzeler hava savunma sistemleri tarafından engellenirken, o anlar kameralara yansıdı.

İran, nükleer tesislerine yönelik saldırıların ardından ABD'nin Katar'ın başkenti Doha'da bulunan El-Udeyd Üssü'ne yönelik "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattı. Balistik füze saldırısı nedeniyle Katar'da hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Katar'a 10 balistik füze fırlattığı belirtilirken, saldırıda can ve mal kaybı olmadığı aktarıldı.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

İRAN: KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜ YOK EDİLDİ

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği'nden saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırgan ve küstah eylemine yanıt olarak birkaç saat önce İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri tarafından Katar'daki El-Udeyd ABD Hava Üssü yok edildi." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, saldırıda kullanılan füze sayısının ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıda kullandığı bomba sayısıyla aynı olduğu belirtildi.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

"BU EYLEM DOST VE KARDEŞ ÜLKEMİZ KATAR İÇİN HERHANGİ BİR TEHLİKE OLUŞTURMUYOR"

Üssün, Katar'daki tesislerden ve yerleşim alanlarından çok uzakta bulunduğu ve üssün dışında bir alana zarar verilmediği belirtilen açıklamada, "Bu eylem dost ve kardeş ülkemiz Katar ve asil halkı için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve İran, Katar ile samimi ve tarihi ilişkilerini ve sürdürmeye kararlı." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

KATAR: HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ SALDIRIYI ENGELLEDİ

Katar'dan yapılan açıklamada ise, "Katar hava savunma sistemlerinin saldırıyı engellediğinden ve İran füzelerini başarıyla durdurduğundan eminiz. Saldırının koşullarını açıklayan bir açıklama Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yayınlanacak" dedi. Katar Dışişleri Bakanlığı da İran'ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını duyurdu

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

"BU SALDIRGANLIĞA KARŞILIK VERME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, "İran saldırısının Katar'ın egemenliğinin, hava sahasının ve BM sözleşmesinin ihlali" olduğunu belirterek, "Katar, olarak bu bariz saldırganlığa uluslararası hukuka uygun olarak doğrudan karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" dedi.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, İran'ın El-Udeyd Üssü'ne fırlattığı balistik füzeler Katar semalarında görüntülendi. Füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği anlar kameralara yansıdı.

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Güvenlik, Politika, Katar, Dünya, Doha, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Apple User:
    amerikanın üs kurmasına izin veren bütün ülkeler haindir.. 214 14 Yanıtla
    eeeee229867:
    Türkiye ye de de Amerikan İncirlik üssü var biliyorsunuz dimi 1 0
    Yunus Durak:
    Katardaki birliklerimizi geri çekin, birliklerin başlarına birşey gelirse bu hükümet sorumludur. 0 0
    Sezer Aksoy:
    Malesef ülkemizde de var 0 0
  • 149700:
    helal olsun İran.. 188 17 Yanıtla
  • Hasan Albayrak:
    müslümanın müslamana faydası yoktur 129 12 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    muslumanin neme lazimciligi yuzunden abd ve israil at koşduruyor musluman memleketlerde muslumanlar olarak birlik olup karşi gelinmesi lazim onlarin natosu varsa bizimde musluman natomuz olmasi şart 103 5 Yanıtla
  • erkan zengin:
    oh iyi oldu saltanatlık bitdin artık 74 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu İznik Gölü'nde piknik yapan 2 çocuk kayboldu, cansız bedenleri bulundu
Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı Kaza yaptıktan sonra babasına kızıp 6. kata çıktı
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi Piyasalarda Hürmüz Boğazı depremi
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp Yayın sonrası hayatını kaybetti Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti
ABD’nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi Hamaney adres verdi ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi
Hindistan’da skandal görüntü Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

01:11
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
22:40
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
22:18
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
09:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şam’daki kilise saldırısına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki
09:13
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar Besicinin kaybı çok büyük
3 angus sevkiyat sırasında sırra kadem bastılar! Besicinin kaybı çok büyük
09:13
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
Barış Alper Yılmaz, arkadaşının kafasında tabak kırdı
09:08
Bakan Şimşek’ten “Hürmüz Boğazı“ açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
Bakan Şimşek'ten "Hürmüz Boğazı" açıklaması: Spekülasyonlara itibar etmeyiniz
09:03
İran’ın nükleer tesislerini vuran B-2’ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD’ye indi
İran'ın nükleer tesislerini vuran B-2'ler 36 saatlik uçuş sonrası ABD'ye indi
08:56
Altında sürpriz hareketlilik Kimse beklemiyordu
Altında sürpriz hareketlilik! Kimse beklemiyordu
08:52
Gören bir daha baktı 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
Gören bir daha baktı! 3 büyüklerde fırtına gibi esen futbolcunun yeni imajı şoke etti
08:43
Nereden nereye 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
Nereden nereye! 95 milyon euroluk golcü kendisine takım arıyor
08:37
Hoş geldin Paul Pogba Yeni adresi resmen belli oldu
Hoş geldin Paul Pogba! Yeni adresi resmen belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 03:35:28. #7.13#
SON DAKİKA: Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.