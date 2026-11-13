Siyasete gireli 36 gün olmuştu! Herkesin gözü önünde öldürdüler - Son Dakika
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Siyasete gireli 36 gün olmuştu! Herkesin gözü önünde öldürdüler

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Siyasete gireli 36 gün olmuştu! Herkesin gözü önünde öldürdüler
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Siyasete gireli 36 gün olmuştu! Herkesin gözü önünde öldürdüler
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Meksika'da siyasete yalnızca 36 gün önce adım atan ve belediye başkanlığına aday olmaya hazırlanan iş insanı Eduardo Valdovinos Padilla, katıldığı atlı geçit töreninde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Halkına yardım etmek için siyasete girdiğini söyleyen Padilla'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'da siyasete yeni adım atan 30 yaşındaki iş insanı Eduardo Valdovinos Padilla, belediye başkanlığına aday olmaya hazırlanırken silahlı saldırıda hayatını kaybetti. İktidardaki Morena partisinden adaylık hedefleyen Padilla, memleketinde düzenlenen atlı geçit töreni sırasında kurşunların hedefi oldu. Siyasete yalnızca 36 gün önce adım atan genç iş insanının, ölümünden kısa süre önce yaptığı "Yaşadığım topluma yardım etmek istiyorum" açıklaması ise geriye kalan en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu.

ATLI GEÇİT TÖRENİNDE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, Meksika'nın Michoacán eyaletine bağlı Lázaro Cárdenas kentinin Buenos Aires bölgesinde meydana geldi. Bölgede düzenlenen ve çok sayıda kişinin katıldığı geleneksel atlı geçit töreni sırasında silah sesleri yükseldi.

Törene katılan iş insanı Eduardo Valdovinos Padilla, aracında bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Padilla'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirilirken cinayetin neden işlendiği henüz açıklanmadı.

SİYASETE GİRELİ SADECE 36 GÜN OLMUŞTU

Cinayeti daha da dikkat çekici kılan ayrıntı, Padilla'nın siyasi hayatının henüz başında olmasıydı.

Kargo ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren genç iş insanı, 6 Ekim'de yaptığı açıklamayla siyasete adım atacağını duyurmuştu.

İktidardaki Morena partisinden Lázaro Cárdenas Belediye Başkanlığına aday olmayı hedefleyen Padilla, 23 Ekim'de de siyasi projesini tanıtmak üzere vatandaşları bir toplantıya davet etmişti.

Ancak siyasi hedeflerini açıklamasının üzerinden yalnızca 36 gün geçmişken silahlı saldırıda öldürüldü.

"BEN SİYASETTE YENİYİM, SADECE YARDIM ETMEK İSTİYORUM"

Eduardo Valdovinos Padilla'nın ölümünden kısa süre önce verdiği röportajdaki sözleri yeniden dikkat çekti.

Daha önce herhangi bir siyasi faaliyette bulunmadığını anlatan Padilla, "Ben bu işte yeniyim, daha önce hiç siyasete girmedim" demişti.

Siyasete maddi kazanç sağlamak için girmediğini belirten genç iş insanı, amacını şu sözlerle açıklamıştı: "Bunu, yaşadığım ve bütün hayatımı geçirdiğim topluma yardım etmek istediğim için yapıyorum. Hayatımın geri kalanını da burada geçirmeyi düşünüyorum."

Padilla, doğup büyüdüğü kentte yapılabilecek çok sayıda iyileştirme olduğuna inandığını da dile getirmişti.

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