Doha\'da patlama sesleri! İran, Katar\'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Katar'ın başkenti Doha'daki ABD üssünün İran tarafından vurulduğu açıklandı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, ABD'nin de dahil olması ile büyüyerek devam ediyor.

İRAN KATAR VE IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNÜ VURDU

ABD'nin İran'da nükleer tesisleri hedef alan saldırısının ardından Tahran'dan misilleme geldi. İran, Katar'ın başkenti Doha'daki ve Irak'taki ABD üslerini vurdu. İsrailli bir yetkili, İran'ın ABD üssüne 6 füze fırlattığını söyledi.

SALDIRI DOĞRULANDI

İran devlet televizyonu IRIB de saldırı doğruladı. Aktarılan haberde "İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekatı başladı" denildi. İran ayrıca Irak'taki ABD üslerine de saldırı düzenlediğini açıkladı.

OPERAYSONUN İSMİ: ZAFERİN MÜJDESİ

İran, Katar ve Irak'taki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonunun ismini de açıkladı. İran, operasyonun isminin "Beşaretü'l-Feth" (Zaferin Müjdesi) olduğunu duyurdu.

Ayrıca İran Ulusal Güvenlik Konseyi, "Katar'daki ABD üssüne saldırıda kullandığımız füze sayısı, ABD'nin nükleer tesislerimize saldırısında kullandığı bomba sayısıyla aynıydı. Bu eylem dost ve kardeş ülke Katar için herhangi bir tehlike oluşturmuyor" açıklamasında da bulunurken; El-Udeyd ABD Hava Üssü'nün yok edildiği ifade edildi.

İRAN ABD VE KATAR'I BİLGİLENDİRDİ

New York Times da yer alan bilgilere göre ise İran, saldırı öncesinde ABD ve Katar'a bilgi verdi.

BEYAZ SARAY'DA ÖNLEM ALINDI

İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından Beyaz Saray yakınındaki hava savunma sistemleri aktive edildi.

CAN KAYBI BİLGİSİ VERİLMEDİ

ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi de İran'ın Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırıda can kaybı bilgisi bulunmadığını belirten bir açıklama yaptı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDE ALARM

İran Ordusu'nun Katar'daki ABD üssüne yönelik saldırısının ardından körfez ülkelerinden peşe peşe hava sahası kapatma kararları geldi. Saldırıların ardından Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri hava sahalarını uçak trafiğine kapatma kararı aldı.

THY'DEN UÇUŞ KARARI

Körfez bölgesinde artan gerginliğin ardından Türkiye Hava Yolları (THY),İran-ABD saldırıları nedeniyle uçuş önlemleri aldığını duyurdu. THY, bugün planlanan Bahreyn, Damam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerini iptal etti.

KATAR'DAN İLK AÇIKLAMA

Katar yönetimi, İran'ın El-Udeyd (ABD) Üssü'ne düzenlediği saldırıyı "egemenliğe açık bir ihlal" olarak nitelendirip misilleme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Ayrıca Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın saldırı düzenlediği El-Udeyd (ABD) Üssü'nün saldırıdan önce tedbiren boşaltıldığını da duyurdu.





BEYAZ SARAY: TRUMP ÇATIŞMA İSTEMİYOR

İran'ın Katar ve Irak'ta ABD üslerini vurmasının ardından Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi. Açıklamada, "Donald Trump İran ile doğrudan bir çatışma istemiyor." denildi.

İSRAİL İRAN'A SALDIRDI

İran'ın Irak ve Katar'daki ABD üslerine saldırmasının ardından İsrail İran'a bir saldırı başlattığı duyurdu. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, saldırılarda İran'ın başkenti Tahran hedef alındı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da saldırıların ardından bir açıklama yaptı. "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran'da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD KATAR'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı da Katar'daki vatandaşlarını uyarmış, Katar'daki ABD vatandaşlarına "Bulunduğunuz yerden çıkmayın' denilmişti.

ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

İRAN VE İSRAİL ÇATIŞMALARI

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik saldırıların ardından iki ülke arasında çatışmalar devam etti. İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere nükleer tesislerini hedef aldı. İsrail'in saldırılarında çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarının ardından İran da karşı saldırılara başladı. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve ülke için kritik önemdeki Hayfa'ya yönelik saldırılar düzenleyen İran, bir çok kez Demir Kubbeyi aştı.

Çatışmalar, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD savaş uçakları İran hava sahasına girerek ülkeye ait 3 nükleer tesise saldırı düzenledi.

ABD'nin saldırısının ardından bölgedeki gerginlik artarken; uluslararası kamuoyu da yaşananları yakından takip ediyor.