Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu - Son Dakika
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Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu
24.06.2025 13:17
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'ye sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta köklü dönüşümlerin yaşanacağını duyurdu. "Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek" diyen Bakan Memişoğlu, ilaç ve tıbbi cihazda denetimlerin artırılması dahil 7 maddeyi tek tek sıraladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, "İnşallah, çok kısa bir süre içinde yeni bir dönem başlayacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, 7 maddeyi tek tek sıraladı. İşte o maddeler;

  • Teklifle birlikte organ bağışında dijital başvuru imkanının sunulacağı ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacağı vurgulandı. Bu sayede süreçlerin daha kolay ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.
  • Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Bu düzenleme ile hekimlerin kazançlarının hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacağı belirtildi.
  • Sağlık hizmetlerinin yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirileceği ve optisyenlerin meslek örgütlerinin aktif hale getirileceği de teklifin önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.
  • Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayının artık dijital ortamda alınabileceği ifade edildi. Bu sayede onay süreçlerinin daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacağı belirtildi.
  • İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimlerin artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımının hayata geçirileceği kaydedildi.
  • Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin daha sıkı biçimde takip edileceği bildirildi. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyeceği vurgulandı.
  • Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışının daha sıkı kurallara bağlanacağı belirtildi. Ruhsatlandırma ve takip işlemlerinin yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI VE KÜRESEL SAĞLIKTA LİDER TÜRKİYE" VİZYONU

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gelinen noktada sahip olunan bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesinin hedeflendiğini açıkça ifade etti. Bakan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum" dedi. Memişoğlu, yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; ülkemize, milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.

Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • İbrahim Gökçek:
    Siz önce bu insanlara sağlıklı gıda yedirin de daha az hasta olsunlar bunun çözümünü bulun Dünyada 1 senede nüfusunun iki katı hasta üreten başka ülke yok 5.dunya ülkeleri dahil 133 7 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Özel hastanelerde çalışan doktorlar devlet hastanelerinde'de çalışabilecek yanlış anlamadıysam yani eski özel yazıhane günlerine geri dönüyoruz yazıhane değilde özel hastane olacak özel hastanede çalışan doktor vatandaşı soymak için devlet hastanesinden çalıştığı özel hastaneye yönlendirecek. 97 4 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Son 2 seneniz...(EMEKLİ) 82 19 Yanıtla
  • 12345678:
    bırak yüzyıl ayaklarını.hastanelerde insanlar randevu alamıyor hadi alıyor cogu önemli bölümlerde 3 5 ay sonrasına gün veriliyor. çoğu ilaçlar aşk kaosaminda değil.saglik ocaklarında rapor ücretli oldu yaw Allah aşkına utanmiyormusunuz 92 6 Yanıtla
  • 1500Ayda:
    sigortamız var 20 kattı payı ve şu ilacı kapsıyor şunu kapsamıyor saçmalıktır abi orantısız düzeni düzeltin bide şunu diyeyim hastalar hastaneye gidesiye yarı yarıya hekimler evlere gitse izdiham olmaz 50 5 Yanıtla
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