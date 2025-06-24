Sağlıkta yeni dönem! Bakan Memişoğlu 7 maddeyi tek tek duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan yasa değişikliği teklifi ile sağlıkta yeni bir dönemin kapılarının aralanacağını belirtti. Bakan Memişoğlu, "İnşallah, çok kısa bir süre içinde yeni bir dönem başlayacak. Sağlık sistemimizi ileri taşıyacak bir dizi köklü değişiklik hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, 7 maddeyi tek tek sıraladı. İşte o maddeler;

Teklifle birlikte organ bağışında dijital başvuru imkanının sunulacağı ve bağışçı kararının esas alındığı yeni bir yapıya kavuşulacağı vurgulandı. Bu sayede süreçlerin daha kolay ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor.

Özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Bu düzenleme ile hekimlerin kazançlarının hem kıdem tazminatlarına hem de emeklilik kazanımlarına yansıyacağı belirtildi.

Sağlık hizmetlerinin yeni sağlık meslek tanımlarıyla güçlendirileceği ve optisyenlerin meslek örgütlerinin aktif hale getirileceği de teklifin önemli maddelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve hasta yakınlarının onayının artık dijital ortamda alınabileceği ifade edildi. Bu sayede onay süreçlerinin daha pratik biçimde tamamlanarak acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmeti sunumunda kolaylık sağlanacağı belirtildi.

İlaç tedarik zinciri ve tıbbi cihaz alanlarında denetimlerin artırılarak bir dizi yeni güvenlik adımının hayata geçirileceği kaydedildi.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin daha sıkı biçimde takip edileceği bildirildi. Aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım/reklam faaliyetlerinde bulunarak ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyeceği vurgulandı.

Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeliyle tıbbi kenevirden elde edilen ilaçların, özel tıbbi amaçlı gıdaların ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışının daha sıkı kurallara bağlanacağı belirtildi. Ruhsatlandırma ve takip işlemlerinin yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.

"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI VE KÜRESEL SAĞLIKTA LİDER TÜRKİYE" VİZYONU

Sağlık Bakanı Memişoğlu, gelinen noktada sahip olunan bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesinin hedeflendiğini açıkça ifade etti. Bakan, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum" dedi. Memişoğlu, yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek; ülkemize, milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diledi.