LG, doğru hava temizleyicileri seçimi için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı

LG Electronics (LG), hava temizleyicileri doğru seçmek için dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

LG'den yapılan açıklamaya göre, temiz ve kaliteli havaya erişimin güçleşmesi, yaz aylarında dahi şehrin inşaat tozu, kiri, egzoz dumanı gibi nedenlerle camların açılamaması, kapalı ve toplu yaşanan alanlardaki hava kalitesinin önemi hava temizleme cihazlarını bir lüks olmaktan çıkarak sağlık ihtiyacı haline getirdi.

Hava temizleme cihazı PuriCare 360 ile bulunduğu ortama temiz ve taze hava sağlayan LG, tüketicilere bir hava temizleme cihazı seçerken dikkat etmeleri gereken noktaları sıraladı.

LG'ye göre, hava temizleme cihazı seçerken öncelikle hava temizleyicilerin çalışma sistemini anlamak gerekiyor. 3 aşamalı olarak çalışan hava temizleyicileri öncelikle, bulundukları ortamdaki havayı içlerine çekiyor, sonra bu havanın içerisinde bulunan tozu filtreliyor.

Bu aşamada, LG PuriCare 360 gibi hava temizleyicileri, sadece tozu filtrelemekle kalmıyor, bu havanın içerisindeki küf ve diğer partikülleri filtreleyebiliyor. Hava temizleyiciler 3. aşamada ise temizlenen havayı dışarı veriyor.

Uzun yıllar boyunca iklimlendirme sistemleri üzerine çalışan ve son teknolojik ürünlerin geliştirilmesini sağlayan LG uzmanları, bir hava temizleyici seçerken 3 faktörün göz önünde bulundurulmasını öneriyor:

"1. Standart kullanım alanının (uygulanabilir alan), kullanılan gerçek alanın en az yüzde 130'u kadar olmasına dikkat etmek verimlilik açısından fayda sağlıyor. Bu nedenle uzmanlar, cihaz seçerken mutlaka evin büyüklüğünü göz önünde bulundurulmayı tavsiye ediyor. Cihazın en çok kullanılacağı ve genel olarak evlerde en büyük alan oturma odası olduğu için, oturma odasının büyüklüğüne göre satın alınması öneriliyor.

2. Filtrelerin sınıfını bilmek tüketiciler açısından fayda sağlıyor. Filtre sınıfının, ne kadar ince tozu filtrelediğiyle ilgili değil, 0.3? boyutlu ince tozunu 'kaldırma oranı'ndaki farkıyla ilgili olduğu biliniyor. Filtre sınıfı ne kadar yüksek olursa, üfleme gücü o kadar azalıyor. Bu da işlenecek ince toz miktarını azaltabiliyor. İnce toz giderme verimliliği göz önüne alındığında, çoğu hava temizleyicide E11, E12 ve H13 sınıflı filtreler kullanıyor. Bu durumda, filtre sınıftan ziyade filtrenin boyutunun ne kadar geniş olduğuna bakmak öneriliyor.

Ancak bu bilgi rakam olarak nadiren bulunuyor. Bu nedenle plaka tipi filtre yerine, kullanıldığında birden fazla alanda havayı temizleyebilen dairesel tipi filtre kullanan bir ürün kullanılması tavsiye ediliyor. Plaka tipi filtre ise sadece önden ve arkadan toz emiyor, ancak dairesel tipi filtre nispeten kör bir bırakmadan tozları yönetebildiği için havayı daha çok etkili bir şekilde soluyabiliyor.

3. İnce toz konsantrasyonunu ölçen ek bir fonksiyon olan PM sensörü, ultra ince tozun standartı olan 2.5 veya daha üstü sınıfı olması tavsiye ediliyor. Mevcut hava temizleyicilerde genellikle PM10, PM2.5, PM1.0 olarak 3 sensör bulunuyor. Genel olarak üç sensöre de sahip olan ürünlerin fiyatı yüksek olabiliyor ancak performans açısından en iyisi olarak kabul ediliyor. LG PuriCare360 Hava temizleyici ise 1.0? boyutlu ultra ince toz parçacıklarını bile ölçmesiyle standartları yükseltiyor."

LG PuriCare 360 ile üstün hava kalitesi

360 derece dönerek nerede konumlandığı fark etmeksizin bulunduğu alandaki tüm havayı temizleyen LG PuriCare 360'ı diğer hava temizleyicilerden ayıran 360 derece dönme özelliğine, temiz havayı 7,5 metre ileri taşıyan CleanBooster özelliği de eklenince 100 metrekarelik alan dakikalar içerisinde arındırılıp kaliteli bir havaya kavuşturulabiliyor.

LG PuriCare'de bulunan aksiyel-santrifüj fanı ve v-başlıklı yönlendirme kanalı, geleneksel ürünlere göre yüzde 20 daha güçlü arındırma sağlıyor. CleanBooster ise temiz havayı en uzak köşelere iletmek için yükseliyor ve dönerek çalışmaya başlıyor. Böylece temiz hava odanın her yerine ulaşıyor.

Arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile daha saf ve temiz hava sağlamak için altı farklı tipte partikülü yakalayan, True HEPA filtre sistemine sahip LG PuriCare 360, çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayabiliyor.

Bu aynı zamanda, evlerinde evcil hayvan besleyen ya da alerji, astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları bulunan kullanıcılar için de büyük rahatlık sağlıyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok eden LG Puricare 360 ile ev içerisindeki yemek, parfüm, temizlik nedeniyle kullanılan kimyasal maddelerin kokusu da dakikalar içerisinde ortadan kalkıyor.