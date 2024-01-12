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Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 13-14 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
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Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 13-14 Ocak'ta yapılacak

Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenecek olan Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi, Energy Capital&Power tarafından organize edilecek. Zirvede, Libya'nın enerji sektörü ve yatırım fırsatları ele alınacak. Ayrıca, uluslararası anlaşmalara ev sahipliği yapması beklenen zirve, politika yapıcıları, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getirecek.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 13-14 Ocak\'ta yapılacak
12.01.2024 - 09:05,
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Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nin ikincisi, 13-14 Ocak'ta Libya'nın başkenti Trablus'ta yapılacak.

Afrika enerji sektörüne yönelik yatırım platformu Energy Capital&Power'ın düzenlediği zirve, Libya Başbakanlığı işbirliğinde, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, Libya Ulusal Petrol Kurumu ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumunun desteğiyle düzenlenecek.

Zirvede, Kuzey Afrika ülkesi Libya'nın gelişen enerji sektörü ve yatırım fırsatları ele alınacak.

Çeşitli ülkelerden politika yapıcıları, kamu ve finans kurumlarının temsilcilerini, yatırımcılar ve iş insanlarını bir araya getirecek zirvenin birçok uluslararası anlaşmaya da ev sahipliği yapması bekleniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan Libya, OPEC verilerine göre yaklaşık 48,4 milyar varille dünyanın en fazla petrol rezervine sahip 10'uncu ülkesi ve özellikle Avrupa pazarı için önemli bir enerji ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Doğal gaz kaynakları açısından da zengin olan Libya'nın kanıtlanmış doğal gaz rezervinin yaklaşık 1,51 trilyon metreküp seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

Ülke, fosil enerji kaynaklarının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarında da yüksek potansiyel barındırıyor.

Libya, son dönemde petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde ortaya koyduğu anlaşmalar ve projelerle enerji alanında köklü bir dönüşümü hedefliyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi 13-14 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika


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