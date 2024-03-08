Limak Şirketler Grubu, lider kadınlar yetiştirmeyi hedefliyor

Ekonomi

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, lider kadınlar yetiştirmeyi amaçladıklarını ve kadın çalışanlarına kariyer basamaklarını çıkmalarında destek olduklarını söyledi.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınlara sağladıkları iş olanakları ve eğitimlere değinerek, kadınların da lider pozisyonlarında olmalarını desteklediklerini dile getirdi.

İnşaat mühendisi olduğunu ve başta mühendislik alanında olmak üzere kadınların eğitim ve çalışma dünyasında azınlıkta kaldığını ifade eden Özdemir, zaman içinde bu duruma alışıldığını vurguladı.

Özdemir, "Aileler, genel olarak matematik ve fen bilgisi iyi olan kız çocuklarını doktor ya da öğretmen olmaya yönlendiriyor. Dolayısıyla zaten mühendis olmayı seçen kadın sayısı oradan bir kere azalıyor." ifadelerini kullandı.

Kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukların her geçen gün azaldığından bahseden Özdemir, sektörde çalışan kadın ve yönetici kadın sayısının arttığını belirtti.

"İnsanlar yapabilecekleri şeyi önceden görmeleri lazım"

Ebru Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Rol modeller buluyoruz ve onlarla eşleştiriyoruz ki yapabileceklerini anlasınlar. Bu sadece Türkiye'nin konusu değil. Suudi Arabistan'da Kuveyt'te, Makedonya'da, Kosova'da, Avrupa'da da aynı konu var. İnsanlar yapabilecekleri şeyi önceden görmeleri lazım. Ne olacaklarını görürlerse o zaman başarılı olabiliyorlar. En başından itibaren kadın mühendis sayısını artırmaya çalışıyoruz. Biz sonuçta inşaat odaklı bir firmayız. Çimento, enerji sektöründeyiz, inşaat, altyapı yani daha çok kadın mühendisleri çalıştırabileceğimiz sektörlerdeyiz. İlk işe başladığımda gördüm ki kadın sayısı az. Mühendislikte, yöneticilikte, proje müdürlüğünde, yönetim kurulu üyeliğinde az. Bizim amacımız lider kadınlar yetiştirmek. Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi de böyle doğdu."

Şirketlerinde kadın çalışanlara sadece mühendislik, şantiye şefliği ve proje müdürlüğü pozisyonlarında değil, yönetim kurulunda da yer verdiklerini vurgulayan Özdemir, kadın çalışanlarına kariyer basamaklarını çıkmalarında destek olduklarının altını çizdi.

"İşe başladığım andan itibaren Güler Sabancı benim için bir figürdü"

Sadece Türkiye'de değil aynı zamanda yurt dışında da eğitim verdiklerine anlatan Özdemir, "Yönetim Kurulunda Kadın Derneği" ile çalıştıklarını ve Santander Bank'ın uluslararası W50 programına 3 kişi gönderdiklerini bildirdi.

Koç Üniversitesi ile liderlik programlarının da olduğunu kaydeden Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Programda yüzde 50-50 dengesine dikkat ediyoruz. Dünyadaki teknoloji hızla gelişiyor ve bu teknolojik gelişime ayak uydurulması gerekiyor. Çalışanlarımızın yeniden yeteneklendirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesiyle bu gelişime ayak uyduracağız. Bunu da çeşitli kuruluşlarla, işbirliği şeklinde yapıyoruz. Onları yönetim kurulu üyeleri ve projelerin başlarına koyarak da geliştiriyoruz. İşe başladığım andan itibaren Güler Sabancı benim için bir figürdü. Güler Sabancı gibi, Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olmuş ve aynı zamanda dünyada birçok başarılı kadın listesinde hep birinci, ikinci sırada yer almış birisi olarak Güler Hanım'ı örnek aldım."