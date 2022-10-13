Limon: "Esnafın ekonomik krizlere karşı korunması, ekonominin temellerinin sağlam kalmasını sağlar" - Son Dakika
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Limon: "Esnafın ekonomik krizlere karşı korunması, ekonominin temellerinin sağlam kalmasını sağlar"

13.10.2022 15:09
Limon: "Esnafın ekonomik krizlere karşı korunması, ekonominin temellerinin sağlam kalmasını sağlar"

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, esnaf ve sanatkarlar için başlatılan yeni kredi destek paketini desteklediklerini belirterek, "Esnafın ekonomik krizlere karşı korunması, ekonominin temellerinin sağlam kalmasını sağlar" dedi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, esnaf ve sanatkarlar için başlatılan yeni kredi destek paketini desteklediklerini belirterek, "Esnafın ekonomik krizlere karşı korunması, ekonominin temellerinin sağlam kalmasını sağlar" dedi.

Limon yaptığı açıklamada, " Bendevi Palandöken'in gündeme getirmiş olduğu kredi talebi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından esnaf ve sanatkarımızın hizmetine sunulmuştur. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklamış olduğu ve esnaf ve sanatkarımız için başlatılan yeni kredi destek paketi, pandemi ve sonrasında yaşanan ekonomik krizlerde sıkıntı yaşayan esnaf camiası için bir can suyu olacaktır. Esnafımız için 60 ay vade ile ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi verilecek olması, kredi üst limitlerinin 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerinin de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltilmesi ve Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz, 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli kredi ile borcunu tasfiye imkanı sağlanması, genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltilmesi sadece esnaf camiası için değil, piyasaların canlanması, toparlanması ve nefes alması için önemli bir adım ve destektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Kredi verilmesinin önemli olduğunu, ancak daha da önemlisinin piyasanın denetimsiz bırakılmaması olduğunu belirten Limon, "Esnafın ekonomik krizlere karşı korunması, ekonominin temellerinin sağlam kalmasını sağlar. Ancak; piyasadaki kayıt dışılık ve denetimsizlik yerli ve küçük sermaye kaynaklarını tüketiyor. Bu nedenle piyasa şartları uygun şekilde düzenlenmediği, izlenmediği ve kontrol edilmediği takdirde yapılan destekler, verilen katkılar boşa gitmiş olacaktır. Sağlanan kredilerin piyasalara ve ekonomik politikalara olumlu yansıması için piyasa denetimsiz bırakılmamalı. Uluslararası marketler ve zincir marketler mutlaka gözetim altına alınmalıdır. Özellikle gıda dağıtım organizasyonları ve fiyatlandırılması vicdanı olmayan büyük sermayeye bırakılmamalı. Gıda dağıtım ve organizasyonları ile ham maddelerinin piyasaya arz edilmesinin takip edilmesi güvenlik meselesi yapılmalı ve takibe ve denetime alınmalı." ifadelerini kaydetti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Limon: 'Esnafın ekonomik krizlere karşı korunması, ekonominin temellerinin sağlam kalmasını sağlar' - Son Dakika

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