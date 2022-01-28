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Katı yakıt istatistikleri - Son Dakika

Katı yakıt istatistikleri

28.01.2022 10:15
Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda 2021 Kasım'da en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Katı yakıtlarda 2021 Kasım'da en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları, linyitte 6 milyon 490 bin 672 ton, taş kömürü kokunda 397 bin 465 ton ve taş kömüründe 118 bin 473 ton oldu. Linyitte satılabilir üretim kasımda bir önceki aya göre yüzde 5,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 arttı.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 938 bin 245 ton, taş kömüründe 3 milyon 349 bin 83 ton ve taş kömürü kokunda 503 bin 88 ton olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, kasımda taş kömürü teslimatının yüzde 60,8'i termik santrallere, yüzde 15,1'i kok tesislerine, yüzde 9,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 80,2'si termik santrallere ve yüzde 12,2'si demir-çelik haricindeki sanayiye gerçekleştirildi.

Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95,3 ile demir-çelik sanayisine yapıldı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı kasımda yüzde 93,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 79, taş kömüründe yüzde 3,5 olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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