Lise mezunlarına ulaşım desteği - Son Dakika
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Lise mezunlarına ulaşım desteği

20.04.2022 12:57
Lise mezunlarına ulaşım desteği

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına hazırlanan gençlerin mezuniyetinden itibaren 1 eğitim öğretim yılı daha Denizli Öğrenci Kartı kullanabilecekleri müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına hazırlanan gençlerin mezuniyetinden itibaren 1 eğitim öğretim yılı daha Denizli Öğrenci Kartı kullanabilecekleri müjdesini verdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapılan toplantıda gündemin 42. maddesinde bulunan üniversiteye hazırlanan lise veya dengi okullardan mezun olan öğrencilerin mezuniyetinden itibaren 1 eğitim öğretim yılı daha indirimli tarifedeki Denizli Öğrenci Kartı kullanabilmelerine imkan tanınması konusu görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesiyle Meclis'te görüşülerek kabul edilen konu ile liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin mezuniyetinden itibaren 1 eğitim öğretim yılı daha Denizli Öğrenci Kartı öğrenci vizesi yaptırarak indirimli tarifeden yararlanabilecekleri belirtildi. Kararla 2020-2021 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler de bu haktan faydalanabilecek. Söz konusu desteği kapsayan lise mezunlarının Denizli Öğrenci Kartı 25 Nisan Pazartesi gününden itibaren vize yapılmaya başlanacak.

Eğitimlerine devam ediyorlar

Konuyla ilgili gençlere müjdeyi Başkan Osman Zolan verdi. Lise son sınıfta iken üniversite sınavına giren ancak arzu ettikleri yere yerleşemeyen öğrencilerin bir yıl daha yoğun bir şekilde ders çalıştığını, gençlerin bunun için farklı yerlerden eğitim almaya devam ettiğini anlatan Başkan Zolan, "Gençlerimiz öğrenci statülerinin sürmesini, ulaşımda Denizli Öğrenci Kartından yararlanabilmeyi arzu ediyorlardı. Yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda mezun olup üniversite sınavına giren ancak istedikleri bölüme yerleşemeyen gençlerimizin mezuniyetinden itibaren bir eğitim öğretim yılı daha öğrenci kartlarının geçerli olmasını ve öğrenci indiriminden yararlanmalarını istedik. İnşallah gençlerimize bir nebzede olsa katkı sağlayabilirsek kendimizi mutlu addederiz" dedi. - DENİZLİ

Lise mezunlarına ulaşım desteği
Lise mezunlarına ulaşım desteği

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Osman Zolan, Üniversite, Denizli, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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