Lojistikte Stratejik Anlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Lojistikte Stratejik Anlaşma

Pasifik Eurasia ve Yuxino Lojistik, Çin-Türkiye lojistik koridorunu güçlendirmek için anlaşma imzaladı.

11.12.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pasifik Eurasia ve Pasifik Global Lojistik şirketi, Chongqing Lojistik firmasının bir alt kuruluşu olan Yuxino Lojistik işbirliği anlaşması imzaladı.

Pasifik Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık'ta Çin'in Chongqing şehrinde düzenlenen 2'inci Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Chengdu-Chongqing Global Partners Konferansı'nda yapılan anlaşmayla Çin- Türkiye lojistik koridorunu güçlendirirken, düzenli tren seferleriyle iki ülke arasındaki ticaretin daha etkin ve maliyet avantajlı hale gelmesini amaçlanıyor.

Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık alanındaki global hedefleri doğrultusunda yapılan anlaşmayla Pasifik Eurasia, Çin-Kazakistan-Hazar Denizi- Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye hattındaki tüm operasyon ve organizasyon süreçlerini üstlenerek bu güzergahın yönetimini gerçekleştirecek.

Ayrıca, ihracatçıların lojistik maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir bir taşımacılık hizmeti sunmak amacıyla Çin'den satın alınan konteynerler, müşterilerin kullanımına sunulacak.

"Lojistikte Türkiye'nin merkezi konumu güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur, bu stratejik işbirliğinin Türkiye'nin taşımacılık sektöründeki küresel hedeflerine katkı sağlayacağını, özellikle Avrupa'da yapılan önemli iş birliği anlaşmalarına ve Çin'den Adriyatik'e uzanan demir yolu ve kara yolu odaklı projelere dikkati çekerek, Türkiye'nin taşımacılık alanında merkez ülke olma vizyonuna katkı sunduklarını vurguladı.

"Gerek şirketimiz gerekse ülkemizin taşımacılık sektörü için çelikten bir imza oldu"

Pasifik Eurasia ve Pasifik Global Lojistik'in liderliğinde yola çıkan blok trenlerin bu hedefin somut göstergelerinden biri olduğunu belirten Dur, "Pasifik Global Lojistik şirketimizle, Çin'den Adriyatik'e uzanacak demir yolu ve kara yolu odaklı lojistik hamlemizle Türkiye'nin taşımacılık alanında merkez ülke hedefine değerli bir adım attık. Yola çıkan bu trenler, gerek şirketimiz gerekse ülkemizin taşımacılık sektörü için çelikten bir imza oldu." değerlendirmesini yaptı.

Dur, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistikte uluslararası bir üs olma vizyonu doğrultusunda demir yolu yatırımlarının hızla devam ettiğini kaydederek, Dur, "Önümüzdeki dönemde demir yolu taşımacılığının uluslararası yük taşımacılığındaki payının önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Bu strateji ve yaklaşım, Pasifik Eurasia olarak yaptığımız yatırımların doğruluğunu ve önemini bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan da Orta Koridorun hem Türkiye hem de uluslararası taşımacılık için gelecekte daha kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Çin'den dünyaya uzanan farklı lojistik koridorlarda yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin, orta koridorun önemini yeniden gündeme taşıdığını belirten Erkan, "Zaten sınırlı olan kapasitenin doğru bir şekilde doldurulması gerektiğinin farkındaydık. Bu görüşmelerde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Diğer şirketlerin koridora olan ilgisi, 2025 yılının orta koridor yılı olacağının bir göstergesi niteliğinde." açıklamasını yaptı.

Erkan, gerçekleştirdikleri operasyonlarla Çin global tedarikçi firmalarının Türkiye ve Avrupa'ya olan tedarik zincirlerini güçlendirdiklerini belirterek, "Böylece, endüstriyel katma değeri yüksek ürünlerin hızlı ve güvenli lojistik hizmeti alması sağlanacak. Önümüzdeki günlerde Çin'in farklı şehirlerinden yeni tren organizasyonları yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lojistikte Stratejik Anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
16:34 Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40’ta 2 Türk kulübü var Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
16:31 Sivas Belediyesi’nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek Sivas Belediyesi'nden Emeklilere Aylık 2 Bin TL Nakit Destek
16:18 Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti Kadın futbolcu selfie çekerken 25. kattan düşerek hayatını kaybetti
16:13 Türkiye’nin en iyi 20 yemeği seçildi Listenin ilk sırası şaşırttı Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi! Listenin ilk sırası şaşırttı
16:05 Asgari ücret maratonu başladı İşte 2. toplantı tarihi Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi
16:03 Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi Ümit Özdağ ile İzzet Ulvi Yönter birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 12:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: Lojistikte Stratejik Anlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.