Lojistikte Stratejik Anlaşma

Ekonomi

Pasifik Eurasia ve Pasifik Global Lojistik şirketi, Chongqing Lojistik firmasının bir alt kuruluşu olan Yuxino Lojistik işbirliği anlaşması imzaladı.

Pasifik Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık'ta Çin'in Chongqing şehrinde düzenlenen 2'inci Çin-Avrupa Demiryolu Ekspresi Chengdu-Chongqing Global Partners Konferansı'nda yapılan anlaşmayla Çin- Türkiye lojistik koridorunu güçlendirirken, düzenli tren seferleriyle iki ülke arasındaki ticaretin daha etkin ve maliyet avantajlı hale gelmesini amaçlanıyor.

Türkiye'nin lojistik ve taşımacılık alanındaki global hedefleri doğrultusunda yapılan anlaşmayla Pasifik Eurasia, Çin-Kazakistan-Hazar Denizi- Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye hattındaki tüm operasyon ve organizasyon süreçlerini üstlenerek bu güzergahın yönetimini gerçekleştirecek.

Ayrıca, ihracatçıların lojistik maliyetlerini düşürmek ve sürdürülebilir bir taşımacılık hizmeti sunmak amacıyla Çin'den satın alınan konteynerler, müşterilerin kullanımına sunulacak.

"Lojistikte Türkiye'nin merkezi konumu güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Nusret Dur, bu stratejik işbirliğinin Türkiye'nin taşımacılık sektöründeki küresel hedeflerine katkı sağlayacağını, özellikle Avrupa'da yapılan önemli iş birliği anlaşmalarına ve Çin'den Adriyatik'e uzanan demir yolu ve kara yolu odaklı projelere dikkati çekerek, Türkiye'nin taşımacılık alanında merkez ülke olma vizyonuna katkı sunduklarını vurguladı.

"Gerek şirketimiz gerekse ülkemizin taşımacılık sektörü için çelikten bir imza oldu"

Pasifik Eurasia ve Pasifik Global Lojistik'in liderliğinde yola çıkan blok trenlerin bu hedefin somut göstergelerinden biri olduğunu belirten Dur, "Pasifik Global Lojistik şirketimizle, Çin'den Adriyatik'e uzanacak demir yolu ve kara yolu odaklı lojistik hamlemizle Türkiye'nin taşımacılık alanında merkez ülke hedefine değerli bir adım attık. Yola çıkan bu trenler, gerek şirketimiz gerekse ülkemizin taşımacılık sektörü için çelikten bir imza oldu." değerlendirmesini yaptı.

Dur, Türkiye'nin ulaştırma ve lojistikte uluslararası bir üs olma vizyonu doğrultusunda demir yolu yatırımlarının hızla devam ettiğini kaydederek, Dur, "Önümüzdeki dönemde demir yolu taşımacılığının uluslararası yük taşımacılığındaki payının önemli ölçüde artırılması hedefleniyor. Bu strateji ve yaklaşım, Pasifik Eurasia olarak yaptığımız yatırımların doğruluğunu ve önemini bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Erkan da Orta Koridorun hem Türkiye hem de uluslararası taşımacılık için gelecekte daha kritik bir rol oynayacağını vurguladı.

Çin'den dünyaya uzanan farklı lojistik koridorlarda yaşanan jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin, orta koridorun önemini yeniden gündeme taşıdığını belirten Erkan, "Zaten sınırlı olan kapasitenin doğru bir şekilde doldurulması gerektiğinin farkındaydık. Bu görüşmelerde ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Diğer şirketlerin koridora olan ilgisi, 2025 yılının orta koridor yılı olacağının bir göstergesi niteliğinde." açıklamasını yaptı.

Erkan, gerçekleştirdikleri operasyonlarla Çin global tedarikçi firmalarının Türkiye ve Avrupa'ya olan tedarik zincirlerini güçlendirdiklerini belirterek, "Böylece, endüstriyel katma değeri yüksek ürünlerin hızlı ve güvenli lojistik hizmeti alması sağlanacak. Önümüzdeki günlerde Çin'in farklı şehirlerinden yeni tren organizasyonları yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." bilgisini verdi.