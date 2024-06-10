London Tech Week'te 20 Türk şirketi uluslararası oyuncularla buluşuyor - Son Dakika
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Ekonomi

London Tech Week'te 20 Türk şirketi uluslararası oyuncularla buluşuyor

London Tech Week\'te 20 Türk şirketi uluslararası oyuncularla buluşuyor

Avrupa'nın en kapsamlı teknoloji etkinliği olan London Tech Week'te, 20 Türk şirketi uluslararası oyuncularla bir araya geliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark liderliğinde ve Academia Park London-Base Hub işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Türk teknoloji firmaları dünya sahnesine çıkma fırsatı yakalayacak. YTÜ Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Türkiye'den üretilen teknolojinin dünyaya taşınması gerektiğini vurgulayarak, Londra'da açtıkları ofis ile Türk şirketlerine danışmanlık desteği verdiklerini belirtti.

10.06.2024 18:47
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Avrupa'nın en kapsamlı teknoloji etkinliği olan ve 90'dan fazla ülkeden firmaların katıldığı London Tech Week'te (Londra Teknoloji Haftası), 20 Türk şirketi uluslararası oyuncularla bir araya geliyor.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Londra Teknoloji Haftası, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Üst düzey iş insanları, politika yapıcılar ve yatırımcıların Avrupa'daki teknoloji gündemini değerlendireceği etkinliğe, 90'dan fazla ülkeden teknoloji firmaları katılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark liderliğinde ve Academia Park London-Base Hub işbirliğinde fuarda ilk kez açılacak Türkiye Pavilyonu'nda, 20 teknoloji firması yer alacak.

Türk girişimci firmalarının dünya sahnesine çıkması için fırsat olarak görülen Londra Teknoloji Haftası'nda, Türk teknoloji startuplarının, girişimlerini tanıtmalarının yanı sıra yüz yüze görüşmelerle uluslararası oyuncularla bir araya gelme fırsatı yakalaması hedefleniyor.

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın önemli teknoloji zirvelerinden Londra Teknoloji Haftası'na bu yıl Türkiye'den 20 firmanın katıldığını belirterek, Türkiye'den üretilen teknolojinin dünyaya taşınması gerektiğini dile getirdi.

YTÜ Teknopark'ın Türk teknoloji firmalarının uluslararası alanda gücünü artırmak için 15 Nisan'da Londra'da ofis açtığını anımsatan Tanışman, bu ofiste 28 şirketlik yerlerinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

Tanışman, Türkiye'de küresel pazarda etkili olacak şirketlerin Londra'da yatırım yapmalarını sağlamak için tüm finansal ve yatırım süreçlerinde danışmanlık desteği verdiklerini ifade etti.

Dubai, Taşkent ve Silikon Vadisi'nde ofislerinin bulunduğunu ve bu bölgelerde edindikleri tecrübeyi Londra'ya taşıdıklarını kaydeden Tanışman, Londra ofisinin ardından Amsterdam, Berlin ve Riyad'da da ofis açacaklarını söyledi.

12 Haziran'a kadar devam edecek Londra Teknoloji Haftası etkinliğine, 50 bine yakın katılımcı bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi London Tech Week'te 20 Türk şirketi uluslararası oyuncularla buluşuyor - Son Dakika

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