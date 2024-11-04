Lösemide Başarı Oranı %90'a Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Lösemide Başarı Oranı %90'a Yükseldi

Medipol Üniversitesi'nde yeni tedavi protokolleri ile çocuklarda lösemi tedavi başarısı arttı.

04.11.2024 11:48
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Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi'nde Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Işık Odaman Al, löseminin özellikle çocukluk çağında en sık görülen kemik iliği hastalığı olduğunu belirterek, yeni tedavi protokolleri ve destek tedavilerdeki gelişmeleriyle başarının yüzde 90'lara ulaştığını ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, lösemi, çocukluk çağında en sık rastlanan kanser türlerinden biri. Lösemiyle mücadelede kemik iliği bağışı ve bilinçlendirme hayati önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Işık Odaman Al, löseminin özellikle çocukluk çağında en sık görülen ve halk arasında kan kanseri olarak bilinen bir kemik iliği hastalığı olduğunu belirtti.

Al, lösemi tedavisindeki başarı oranının yüzde 90'a kadar yükseldiğini, ancak hastalığın yüzde 20 nüksedebileceğinin bilgisini paylaştı.

Al, lösemi tedavisinde kullanılan kemoterapi ve kök hücre nakli yöntemlerinin hastaya göre belirlendiğini aktararak, "Bazı hastalar kemoterapiyle tedavi olabilirken, bazıları kök hücre nakline ihtiyaç duyuyor. Öncelikle hastaların yakın akrabaları donör olarak değerlendiriliyor. Ancak uygun bir verici bulunamazsa, gönüllü donörlere büyük ihtiyaç duyuluyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 10 yaşındaki Tymofıı Yatsıuk ve Kazakistan'dan gelen 7 yaşındaki Aslan Bayakhmetov'un Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ndeki tedavisiyle ilgili bilgi veren Al, tedavilerinin başarıyla devam ettiğinin bilgisini paylaşarak, "Yeni tedavi protokolleri ve destek tedavilerdeki gelişmelerle başarı yüzde 90'lara ulaştı." açıklamasında bulundu.

"Kemik iliği nakli bir hayat demek"

Ukrayna'daki savaştan önce tedavi için Türkiye'ye gelen 10 yaşındaki Tymofıı Yatsıuk'un tedavi süreci hakkında bilgi veren Tymofıı'nun annesi Inna Yatsiuk da Türkiye'de kemik iliği nakli olduğunu ve oğluna kendisinin donör olduğunu kaydetti.

Kazakistan'dan lösemi tedavisi için gelen ve Medipol Üniversitesi Mega Hastanesi'nde tedavisi süren 7 yaşındaki Aslan Bayakhmetov'un annesi Nazira Bayakhmetova ise, "Oğlum, kemoterapi tedavisine devam ediyor ve Türkiye'ye geldikten sonra sağlığı hızla iyileşti. Herkesi donör olarak lösemiyle mücadeleye destek olmaya davet ediyorum. Kök hücre bağışı hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Lösemide Başarı Oranı %90'a Yükseldi - Son Dakika

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