Lufthansa'da Grev Kararı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa ile pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.

Tarafların tahkim sürecinin kapsamı konusunda anlaşamaması üzerine perşembe ve cuma günleri için planlanan grevlerin yapılacağı açıklandı.

VC'den yapılan açıklamada, Lufthansa yönetimi ve sendikanın, kilitlenen ücret pazarlığını çözmek amacıyla masaya oturduğu ancak müzakerelerden sonuç çıkmadığı belirtildi.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, Lufthansa'yı yapıcı çözüm önerilerini geri çevirmekle suçladı.

İşverenin, mevcut ve uzun vadeli toplu iş sözleşmelerini tartışmaya açmak gibi ağır şartlar öne sürdüğünü belirten Pinheiro, "Müzakere edilebilir bir teklif sunmayıp önerilerimizi reddedenler, gerilimi düşürmek yerine iş uyuşmazlığının tırmanma riskini kabul etmiş sayılır." değerlendirmesinde bulundu.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada ise arabuluculuk sürecinin ancak tüm ihtilafları gidermesi durumunda bir anlam ifade edeceği savunuldu. Şirket sözcüsü, sendikanın grev yapma hakkını saklı tutma isteği nedeniyle kapsamlı bir çözüme ulaşılamadığını kaydetti.

Şirket "kapsamlı tahkim" istiyor

Lufthansa yönetimi, kalıcı bir uzlaşı için tüm ana meselelerin tahkim sürecine dahil edilmesi gerektiğini yineledi. Şirket sözcüsü, "Yeni bir başlangıç için emeklilik hakları, geçiş ödenekleri, ücretlendirme ve çalışma koşulları gibi tüm temel konuların bu sürecin bir parçası olması şarttır." ifadelerini kullandı.

Sendika kanadı ise işverenin taleplerini "anayasanın sorgulanmasına" benzeterek, bu tutumun güvene dayalı işbirliğini zedelediğini vurguladı. Yaşanan uyuşmazlık nedeniyle yolcuların ve şirketin zarar gördüğünü belirten sendika yetkilileri, sorumluluğun işverende olduğunu savundu.

Alman pilot sendikasının açıklamasında taraflar arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen üyelerinin ve şirketin çıkarlarını koruyacak "adil ve sürdürülebilir" bir anlaşma için diyaloğa açık kalmaya devam edileceği vurgulandı.

Kabin görevlileri de eylemde

Pilotların yanı sıra Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu sendikasına bağlı yaklaşık 20 bin kabin görevlisinin greve katılmasıyla, Frankfurt ve Münih gibi ana merkezlerde uçuş trafiği felç oldu. Sadece hafta başından bu yana binlerce sefer iptal edildi.

Grev dalgası, Lufthansa'nın 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Başbakan Friedrich Merz'in katılması beklenen resmi törenleri de gölgede bıraktı.

Sendikaların, kutlamaların yapıldığı şirket merkezi önünde geniş katılımlı protestolar düzenlemesi bekleniyor.

Kabin görevlilerinin çarşamba günü başlattığı iş bırakma eyleminin sonrasında pilotlar 13-14 Nisan'da 48 saatlik grevin ardından yeni grev kararı almıştı.

Ana şirket Deutsche Lufthansa AG, Lufthansa Cargo ve Lufthansa CityLine bünyesindeki pilotların 16 Nisan Perşembe yerel saatle 00.01'den 17 Nisan Cuma günü saat 23.59'a kadar iş bırakacak.