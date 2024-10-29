Lufthansa'nın Üçüncü Çeyrek Krizi - Son Dakika
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Ekonomi

Lufthansa'nın Üçüncü Çeyrek Krizi

Lufthansa Grubu, yüksek talebe rağmen ana markasındaki krizle karının düştüğünü açıkladı.

29.10.2024 13:47
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Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, yüksek talebe rağmen ana markası Lufthansa'nın yaşadığı kriz nedeniyle üçüncü çeyrekte daha düşük kar açıkladı.

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu, 2024'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun geçen yılın 3. çeyreğinde ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş karı 1,46 milyar avro iken bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 9 düşerek 1,34 milyar avro oldu.

Yaz dönemi şirket tarihinin en karlı dönemi olurken, Lufthansa gelirleri, yüksek talep, daha fazla sefer ve sürekli yüksek bilet fiyatları ile Temmuz- Eylül 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 10,73 milyar avroya yükseldi. Şirketin tarihindeki en yüksek üç aylık geliri elde etmesi dikkati çekti.

Lufthansa, söz konusu dönemde 40 milyon yolcu taşıdığını duyurdu. Geçen yılın aynı çeyreğinde 38,17 milyon yolcu taşınmıştı.

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Eurowings, Austrian Airlines ve Brussels Airlines'in üçüncü çeyrekte rekor finansal sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Lufthansa Technik ve Lufthansa Cargo da yoluna devam ediyor. Aynı zamanda, geciken uçak teslimatları, Almanya'daki merkezlerimizdeki gecikme sorunları ve mevzuattan kaynaklanan dezavantajlar ana markamızı etkiliyor." ifadeleri kullandı.

Küresel talebin değişmediğini vurgulayan Spohr, "Dördüncü çeyrek için rezervasyonlar da özellikle üst sınıflarda geçen yılın üzerinde yüksek bir seviyede." değerlendirmesinde bulundu

Lufthansa Havayolları, uçak teslimati gecikmeleri, Ukrayna'daki savaş, artan maliyetler, yüksek ücretler, Orta Doğu'daki krize bağlı belirsizlik, yeni ve verimli uçak eksikliği nedeniyle maliyet sorunu yaşıyor.

Lufthansa'nın temmuz-eylül dönemindeki karı yüzde 37 düştü. Bir "geri dönüş programı" başlatan Lufthansa Havayolları, grevlere bağlı maliyetler nedeniyle bu yıl için iki kar uyarısı yayınlamıştı.

Uçuş iptalleri, gecikmeler ve yeniden rezervasyonlar için müşterilere tazminat ödenmesi gerekirken, Lufthansa Havayolları, aynı zamanda, özellikle Asya'ya yapılan uzun mesafeli uçuşlarda artan rekabetle karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Havacılık, Lufthansa, Ekonomi, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lufthansa'nın Üçüncü Çeyrek Krizi - Son Dakika

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