Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Lütfi Elvan'ın Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nden teklif aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Elvan, iki partiden gelen teklifi de elinin tersiyle itti.

"SİZİNLE BAŞLADIM, SİZİNLE BİTİRECEĞİM"

Olayın yankıları sürerken hükümete yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Lütfi Elvan arasındaki istifa görüşmesinin detaylarını kaleme aldı. İkili arasındaki görüşmede Elvan'ın Erdoğan'a "Efendim, ben ayrıldıktan sonra kulağınıza farklı şeyler gelebilir. Ama şundan emin olun. Ben siyasete sizinle başladım, sizinle bitireceğim" dediği aktarıldı.

ERDOĞAN "FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLMAM" DEMİŞTİ

Erdoğan Lütfi Elvan'ın istifası öncesi parti grubunda yaptığı konuşmada "Faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Milleti faize ezdiremeyiz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" ifadelerine yer vermişti.

ELVAN BU SÖZLERİ ALKIŞLAMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri parti grubu tarafından coşkuyla alkışlanırken Lütfi Elvan alkışlamamıştı. O ana ilişkin çekilen fotoğraf kareleri büyük yankı uyandırmıştı.



