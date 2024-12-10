Lydia Holding Ufuk Yatırım'ı Satın Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Lydia Holding Ufuk Yatırım'ı Satın Aldı

Lydia Holding Ufuk Yatırım\'ı Satın Aldı

Lydia Holding, Yıldız Holding'in Ufuk Yatırım'ını 48 milyon dolara satın aldı ve büyüme stratejilerini sürdürüyor.

10.12.2024 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir yıl önce Milliyet Pazarlama (MilPa) hisselerini satın alarak Lydia Holding A.Ş.'ye çeviren Lydia'da yeni bir satın alma haberi geldi. Yıldız Holding'in bir iştiraki olan Ufuk Yatırım, 48 milyon dolarlık satın alma işlemiyle Lydia Holding çatısı altına girmiş oldu.

Türkiye'nin önde gelen gruplarından Lydia Holding, 'sürdürülebilir gelişim' stratejisi çerçevesinde yeni bir satın alma gerçekleştirdi. Yıldız Holding'in bir iştiraki olan Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş (Ufuk Yatırım), 48 milyon dolarlık satın alma işlemi sonrasında Lydia Holding çatısı altına girmiş oldu.

Sabiha Gökçen'e komşu 106 bin metrekare arazi

Yapılan açıklamaya göre, hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Ufuk Yatırım, 2005 yılında Toprak Finansal Kiralama A.Ş'nin yüzde 83,8 oranındaki hissesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) satın almıştı. 2006 yılında Toprak Finansal Kiralama ile birleşme yoluna giden Ufuk Yatırım, bu sayede halka açık bir şirket haline gelmişti. Son olarak geçtiğimiz ay 1.2 milyar TL bedelle Sabiha Gökçen Havalimanı'na komşu, toplam büyüklüğü 106 bin 590 metrekare olan 11 adet arsayı satın aldığını KAP'a bildirmişti.

Hisse devir işlemleri 9 Aralık'ta tamamlandı

Söz konusu satın alma sonrasında Ufuk Yatırım hisselerinin devir işlemleri holding liderliğinde; Lydia Yeşil Enerji, 1000 Yatırımlar Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Yatırım Holding ve Re-Pie Portföy konsorsiyumu üzerinden 9 Aralık 2024 tarihi itibarıyla tamamlandı.

"Türkiye için değer oluşturmaya devam edeceğiz"

Bu satın alma sonrası yeni dönem hedeflerini paylaşan Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik, "Lydia Yeşil Enerji'nin ardından Ufuk Yatırım'ı da bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye ekonomisinin en önemli şirketlerinden biri olan Yıldız Holding ile tam mutabakat içinde hareket ederek Ufuk Yatırım satın almasını tamamlamış bulunuyoruz. Bu satın alma bizim için, uzun vadeli büyüme stratejimizin en önemli ayaklarından biriydi" diye konuştu.

Enver Çevik, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Sürdürülebilir ve dengeli büyüme stratejimizin bir parçası olarak, satın aldığımız payların 1 milyon 11 bin 610 TL nominal değerli kısmını, bağlı ortaklığımız Lydia Yeşil Enerji'ye devrettik. Tüm bu işlemler, gelecek dönem büyüme yolculuğumuzda önemli bir rol oynayacak. Türkiye'nin potansiyeline koşulsuz inanan bir grup olarak bu topraklar için üretmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yıldız Holding, istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Lydia Holding Ufuk Yatırım'ı Satın Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:18 Türkiye’den İsrail’in Suriye’de başlattığı işgale ilk tepki Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki
12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:46:53. #1.12#
SON DAKİKA: Lydia Holding Ufuk Yatırım'ı Satın Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.