Macellan Girişim Stüdyosu\'nu Genişletiyor

Ekonomi

BU yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen 'Turcorn' programına tek 'Girişim Stüdyosu' olarak dahil olan Macellan, girişim stüdyosu modelini genişleterek daha fazla girişim kurmayı hedeflediğini duyurdu. Böylece bu alandaki gelişmeler, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltmalarına da katkı sağlıyor. Macellan'ın kurucu ortağı ve CEO'su Göktürk Yetim, "Macellan olarak 10 yıldır istikrarlı bir şekilde girişimcilik ekosistemine değer katacak modeller geliştiriyoruz. 'Turcorn 'programına kabul edilmemiz ile bu çabamızın takdir görmesinden ötürü kıvanç duyuyoruz. Bu yıl girişim stüdyosu modelimizi genişleterek daha fazla yenilikçi fikri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz," dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, nugüne kadar farklı alanlarda kurulan BFY Bulut Filo Yönetimi, Arşimet Dijital Arşiv, Lagina Dijital İmza, Macellan SuperApp ve Goldframer ile 5 girişime ev sahipliği yapıyor. Macellan'ın ilk girişimi olan BFY Bulut Filo Yönetimi, şirketlerin araç filolarını optimize etmelerine olanak tanıyor. Bugün 150 binden fazla aracın uçtan uca yönetimini üstlenen BFY, canlı takip ve gelişmiş operasyonel yönetim özellikleri sunarak filo yönetiminde sürdürülebilir çözümler sunuyor. Bu alandaki gelişmeler, işletmelerin karbon emisyonlarını azaltmalarına da katkı sağlıyor.

Arşimet Dijital Arşiv, fiziksel belgeleri dijitalleştirip videolar, fotoğraflar ve ses kayıtları gibi dosyaları yöneterek hızlı arama ve gelişmiş yetkilendirme özellikleri sunuyor. Bugüne kadar milyonlarca fiziksel belgeyi dijitale aktaran ve kolay yönetimini sağlayan Arşimet, sektörün lider çözümü olarak yer alıyor. Lagina dijital imza, biyometrik verileri güvenli bir şekilde şifreleyerek geleneksel ıslak imzaya güvenilir ve verimli bir alternatif sunuyor. İmza süreçlerini dijitalleştirerek yüzlerce işletmelerin iş akışlarını hızlandırıyor.

'10 YILDIR İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DEĞER KATACAK MODELLER GELİŞTİRİYORUZ'

Macellan'ın kurucu ortağı ve CEO'su Göktürk Yetim, "Macellan olarak 10 yıldır istikrarlı bir şekilde girişimcilik ekosistemine değer katacak modeller geliştiriyoruz. 'Turcorn 'programına kabul edilmemiz ile bu çabamızın takdir görmesinden ötürü kıvanç duyuyoruz. Bu yıl girişim stüdyosu modelimizi genişleterek daha fazla yenilikçi fikri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz," dedi.

'BU GİRİŞİMİYLE DOĞRUDAN KÜRESEL PAZARA YÖNELİK BİR UYGULAMA GELİŞTİRİYOR'

Bugüne kadar tüm girişimleri Macellan olarak kurduklarını ifade eden Göktürk Yetim, "Beşinci girişimimiz olan Goldframer'ı girişim fikrini geliştiren ve uzun yıllardır profesyonel olarak bizimle yol yürüyen bir arkadaşımız ile birlikte kurduk. Bu, takım arkadaşlarımızı girişimciye ve kurucu ortağa dönüştürdüğümüzü açık bir şekilde göstermekle birlikte ekosistemin gelişmesine ciddi anlamda katkı sağlıyor" dedi. Goldframer, sanat eserlerine parçalı sahiplik imkanı sunan ve küresel piyasada faaliyet gösteren bir girişim faaliyetine başladı. Macellan bu girişimiyle hem doğrudan küresel pazara yönelik bir uygulama geliştiriyor ve girişim stüdyosu iş modeline güç katıyor. Macellan'ın genişleyen yapısı, daha fazla girişimi desteklemeye ve sektörde yön vermeye devam ederken şirketin gelecekteki hedefleri de bu doğrultuda şekilleniyor. Göktürk Yetim, "Her bir girişim, 150 kişilik takımıyla Macellan'ın inovasyon ruhunu yansıtıyor ve biz, bu girişimlerin büyüme yolculuklarında yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.