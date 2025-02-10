Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Geçti

Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Geçti

Çayırhan Termik Santrali özelleştirmesine karşı maden işçileri Ankara'ya yürüyüş başlattı.

10.02.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırhan Termik Santrali ve maden sahalarının özelleştirilmesine karşı mücadele eden maden işçileri, Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yürüyüşe başladı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, müzakere sürecinin başlamaması nedeniyle yeniden yollara düştüklerini belirtti.

Kasım ayında başlattıkları yürüyüşü, özelleştirmenin Mart ayına ertelenmesi üzerine durdurduklarını hatırlatan Akçul, "Mücadelemiz sürecek Devletimiz, işçisinden yana tavır alır, işçiye ve yöreye zarar verecek bu uygulamadan vazgeçer diye ümit ettik. Çünkü bizim Devletimiz işçisini korur, emekçiyi gözetir, haklıdan mağdur oluşturmaz, yöre insanının aleyhine bir şey yapmaz inancıyla doluyduk. 'Ortada bir yanlış var ve yanlış hesap, Bağdat'tan döner' demiştik" dedi.

Özelleştirme şartnamesinde bazı değişiklikler yapıldığını ancak bunların çözüm üretmediğini belirten Akçul, "Duyduğumuz kadarıyla şartnamede iki üç madde değişmiş. Müjde gibi açıklanan bu maddelerde işçi sayısı 2050 olarak belirtilip, sözüm ona güvence verilmiş. Ama kazanılmış haklarla ilgili hiçbir düzenleme yapılmamış. Lojmanları boşaltma süresi olarak belirledikleri 4 ayı, 12 aya çıkararak lojman sakinlerine lütufta bulunmuşlar. Bu nasıl bir iyileştirme, nasıl bir düzenleme?" ifadesini kullandı.

Varlık satışı ve özelleştirmeye karşı yürüyüşlerini yeniden başlattıklarını ifade eden Akçul, "Arkadaşlarımızla ortak aldığı karar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına kadar yürüyüp, sesimizi oradan bir kez daha duyurmak. Biz artık erteleme ve oyalama değil, bu karardan tamamen vazgeçilmesini istiyoruz. Gelin bu milli servetimize hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.

Özelleştirmeye karşı mücadeleye devam edeceklerini aktaran işçiler ise yetkililerden yapıcı bir açıklama beklediklerini ifade ettiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Beypazarı, Çayırhan, Politika, Ekonomi, Enerji, ankara, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:01:20. #1.11#
SON DAKİKA: Maden İşçileri Özelleştirmeye Karşı Yürüyüşe Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.