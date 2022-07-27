Maden sektöründen başarılı mühendislere katma değer - Son Dakika
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Maden sektöründen başarılı mühendislere katma değer

27.07.2022 09:32
Maden sektöründen başarılı mühendislere katma değer

Türkiye'ye 2021 yılında 6,1 milyar dolar ihracat kazandıran, iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık değer oluşturan maden sektörü, gençlere destek olmaya devam ediyor.

Türkiye'ye 2021 yılında 6,1 milyar dolar ihracat kazandıran, iç pazarla birlikte 40 milyar dolarlık değer oluşturan maden sektörü, gençlere destek olmaya devam ediyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ve Denizli İhracatçılar Birliğinin (DKİB) 2020 yılında hayata geçirdiği "Cevherimiz Sensin" projesi bu yıl da maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliğini seçen ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilere asgari ücret oranlarında burs verecek.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "Sektörümüzün iyi yetişmiş nitelikli mühendis ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2020-2021 yılında maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve cevher hazırlama mühendisliği seçen ve belirli bir sıralamada olan öğrencilere burs vermeye başladık. 3 mühendislik branşında 137 başarılı gence 1 milyon 407 bin TL'lik burs sağladık. YÖK iş birliği ile üniversitede madencilikle ilgili bölümleri seçen ve 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarı sıralamasında ilk 100 bine giren öğrencilere asgari ücret oranlarında burs desteği sunuyoruz. Gençlerimiz mezun olduktan sonra hemen istihdam edilerek üretim tesislerinde çalışarak saha deneyimini kazanıp sektörümüzü daha da ileri taşıyacaklar" dedi.

15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefi

Sürdürülebilir madenciliğin önemine değinen Alimoğlu, "Yeni bir madencilik anlayışının gelişmesi için donanımlı, mühendislik becerilerine sahip, nitelikli insan kaynağının oluşması son derece önemli. Sektörümüzdeki AR-GE çalışmaları da yine bu mühendislik becerileriyle yükseliyor. Aramıza yeni katılan bu öğrencilerimizin, gençlerimizin sektörlerimiz adına en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını sağlayıp fabrikalarımızda, kendi açacakları fabrikalarda ya da işletmelerde Türk madencilik sektörünün çıtasını yükseltmelerini umut ediyoruz. Sektörümüzün nitelikli insan kaynağı, orta vadedeki 15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefine ulaşmamızı da ciddi ölçüde hızlandıracaktır" diye konuştu.

Proje detayları

EMİB ve DKİB'den oluşan TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK iş birliğinde gerçekleştirilen burs projesi şartlarına göre, 2022 YKS başarı sıralamasında ilk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara'da bulunan üniversitelerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliği bölümlerinden birini kazanan öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitimleri de dahil olmak üzere öğrenim süreleri boyunca her yıl 9 ay süresince burs veriliyor. İlk 50 binde yer alan öğrencilere asgari ücret (5 bin 500 TL), 50 bin 1-65 bin arasında yer alan öğrencilere asgari ücretin yarısı (2 bin 750 TL) tutarında destek sağlanıyor. Ayrıca Anadolu'daki üniversitelerin de tercih edilmesini teşvik etmek üzere, ilk 100 bine giren ve İstanbul ile Ankara dışındaki üniversitelerin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliği bölümlerinden birini kazanan öğrencilere de tam asgari ücret tutarında burs veriliyor.

Sektörde 5 yıl çalışma taahhüdü

Öğrencilerin bu burstan yararlanmaları için YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinin maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği veya cevher hazırlama mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olunması gerekiyor. Öğrencinin öğrenim hayatı boyunca burstan yararlanabilmesi için her yarı yılda 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 65 genel ve dönem not ortalamasına sahip olmak şart koşuluyor. Ayrıca öğrencinin mezuniyeti sonrasında ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Daha detaylı bilgi için www.cevherimizsensin.com sitesinin ziyaret edilmesi, '2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları' kısmına bakılması bildirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Türkiye, Maden, Ekonomi, Son Dakika

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