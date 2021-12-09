Üye Girişi
Maden Türkiye kapılarını açtı - Son Dakika

Maden Türkiye kapılarını açtı

09.12.2021 13:16
Maden Türkiye kapılarını açtı

Madencilik sektörünün bir araya geldiği Maden Türkiye 2021 kapılarını açtı.

Madencilik sektörünün bir araya geldiği Maden Türkiye 2021 kapılarını açtı.

9. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı'nın açılışı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde gerçekleşti. Fuarın açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, TİM Başkanı İsmail Gülle, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, İMMİB Başkanı Aydın Dinçer, Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop katıldı.

"Madencilik ile otomasyonu birleştirmeliyiz"

Fuarın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı madencilik sektörünün önemi ve gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalaycı, madencilik sektörünün gelişiminde iki önemli konu olduğunu belirterek bunların otomasyon ve temiz enerji devrimi olduğunu söyledi. Kalaycı, "Otomasyon tarafında daha fazla maden üretimi için daha fazla insan değil, daha fazla makinenin ön plana çıktığını görüyoruz. Madencilik ile otomasyonu birleştirmeliyiz. Diğer tarafta ne kadar işçi alırsanız alın insan kırılgan bir varlıktır. Daha derinlerde çalışması zordur tehlikeler yüksektir. Otomasyon demek uyumayan bir işletme demektir. Temiz enerji devrimi ise birlikte birçok madeni daha fazla üretmek zorunda kalacağız. Daha fazla bakır, lityum, alüminyum ve diğer birçok emtiayı 20-30 kat fazla üretmemiz gerekecek. Ülke olarak bu konuları ele alıp işlememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Türkiye maden potansiyeli zengin bir ülkedir"

Türkiye'nin maden potansiyeli açısından zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Kalaycı, "Madenlerimizi önce insan, sonra çevre ve sonra madencilik parolasıyla işletmeye almalıyız. Hammadde şeklinde ihraç etmek yerine ülkemizde ürüne dönüştürmek temel şiarımız olmalıdır. Türkiye maden potansiyeli zengin bir ülkedir. Bu potansiyeli harekete geçirebilmek için madencilerimizin işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu başarıldığı takdirde ülkemizin maden potansiyeli ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" sözlerini ifade etti.

TİM Başkanı Gülle: "2025 yılında hedefimiz 300 milyar dolar ihracat"

TİM Başkanı İsmail Gülle ise son dönemde ihracat rekorlarının kırıldığını söyleyerek, "Aylık bazda 20 milyar dolar ve üzeri ihracatın kalıcı olduğunu artık gördük. 2025 yılında 300 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var" dedi.

Pandemi döneminde ortaya çıkan fırsatların ihracatçılar tarafından iyi değerlendirildiğini belirten Gülle, "Pandemi sürecinde küresel ticarette oluşan fırsatları ihracatçılarımız çok iyi değerlendirdi. Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm sürecini, güvenilir tedarikçi kimliğiyle en doğru şekilde değerlendirdi. Aylık bazda 20 milyar dolar ve üzeri ihracatın kalıcı olduğunu artık gördük. 2026 yılına kadar koyduğumuz yıllık 300 milyar dolarlık ihracat hedefinin 2025 yılında gerçekleşmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İhracatta gösterilen gelişmelere madencilik sektörünün de önemli katkıları olduğunu da söyleyen Gülle, " Madencilik sektörümüzün ihracatı, bu yılın ilk on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektörümüz henüz aralık ayı rakamları eklenmeden, en yüksek yıllık ihracat rakamını aşmış bulunuyor. Benzer şekilde, inşaat ve madencilikte kullanılan makineler grubundaki ihracatımız da yüzde 23 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı. Madencilik sektöründeki bu başarının 2022 yılında devam edeceğine inanıyoruz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Maden Türkiye kapılarını açtı

Togo Cumhuriyeti, Madencilik, Türkiye, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Maden Türkiye kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

13:38 "Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" sözleriyle bir genci istismar eden "hoca" tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı 12:15 Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur 11:59 Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı 11:11 Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar 09:54 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti 09:10 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Son Dakika Haberleri
13:40 Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi
13:34 Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!
13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?
13:10 Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz
13:05 Son Dakika: Asgari ücret zammı için üçüncü toplantı bitti! TİSK ve Türk-İş'in istediği rakam arasında 800 TL fark var
13:01 Sergen Yalçın eşyalarını toplayıp tesisten ayrıldı! İşte Başkan'la yaptığı son konuşma
12:57 İstanbul'da bir markette şaşkınlık yaratan olay: Karı-koca maske takmayan çocuğa saldırdı
12:55 Tunceli'de dağ keçisi avlayan 2 kişiye 126 bin TL ceza uygulandı
12:26 Metropoll anketinde AK Parti yüzde 34.2, MHP baraj altı
12:22 Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti
Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi Antalya'da indirimi duyan vatandaşlar birbirini ezdi         
13:40
Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü! Süt ürünleri üç günde zam üstüne zam gördü!         
13:34
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 13:50:04. #1.11#
SON DAKİKA: Maden Türkiye kapılarını açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement