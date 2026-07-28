Madenden Seraya: Alaattin Kurnaz\'ın Yeni Yatırımı

FADİME YILMAZ ELMA/HÜSEYİN EKİNCİ - Zonguldak'ta uzun yıllar madencilik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Alaattin Kurnaz, kömürdeki tecrübesini tarım sektörüne taşıyarak modern seracılık yatırımıyla üretimini yer üstünde de sürdürüyor.

Kentte 26 yıldır rödovanslı kömür madeni işleten 61 yaşındaki Kurnaz, Tarım ve Orman Bakanlığının Zonguldak Çaycuma Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Projesi kapsamında sağlanan 50 milyon liralık hibe desteğinden yararlanarak yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla 24 bin metrekare büyüklüğünde modern sera kurdu.

Filyos Çayı'nın dolgu alanındaki bataklık ve tarıma elverişsiz arazilerin ıslah edilmesiyle ekonomiye kazandırılan tesiste, 2026'da ihracata yönelik salkım domates üretimine başlandı.

Topraksız tarım yöntemiyle üretim yapılan serada, bitkileri yetiştirme ortamı olarak sıkıştırılmış Hindistan cevizi kabuğundan elde edilen "cocopeat" kullanılıyor. Sulama, ısıtma, havalandırma ve gölgeleme gibi üretim süreçleri ise yapay zeka destekli otomasyon sistemiyle yönetiliyor.

Kimyasal ilaç yerine biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin tercih edildiği serada, zararlılarla mücadelede faydalı böcek ve akarlar kullanılıyor. Tozlaşma bombus arılarıyla sağlandığı için hormon kullanımına ihtiyaç duyulmuyor.

Yılın 11 ayı üretimin sürdüğü serada, sezon sonunda yaklaşık 17 metre uzunluğa ulaşan domates fidelerinden haftada bir her daldan 650 ila 700 gram ürün hasat ediliyor.

Yıllık 1000 ila 1200 ton salkım domates üretim kapasitesine ulaşması hedeflenen tesiste üretilen ürünlerin büyük bölümü, Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya ve Körfez ülkelerine ihraç ediliyor.

"Üreteceğiz çünkü önümüzde hep savaşlar var"

Kurnaz, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl önce yöneldiği modern seracılığa yatırım yapmadan önce çeşitli ülkelerdeki ve Türkiye'deki seraları incelediğini söyledi.

Tesis alanının bataklık ve çorak olduğunu, altyapısını hazırladıktan sonra üretime başladıklarını anlatan Kurnaz, "Hem üretim hem hasat yapıyoruz. Domateslerin yüzde 75'ini ihracata gönderiyoruz, yüzde 25'i de iç piyasada. Bu yöredeki halkla çalışıyoruz. O konuda bayağı bir yol aldığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kurnaz, serada görev yapan 30 kişiden 25'inin kadın çalışanlardan oluştuğunu, 26 yıl önce 10 çalışanla başladıkları madencilikte zaman zaman 450 kişiye ulaştıklarını, bugün ise yaklaşık 200 çalışanla kömür üretimine devam ettiklerini kaydetti.

Madenciliğin önemli olduğunu vurgulayan Kurnaz, şöyle devam etti:

"Madencilik, Türkiye'nin enerjisi, dünyanın enerjisi... Bir de Zonguldak'ta taşkömürü üretimi yapıyoruz. Çelik sanayinin, elektrik santrallerinin kömürü. 'Domates mi, madencilik mi?' derseniz, tabii ki madencilik çok daha önemli bir konu. Hala üretmeye devam ediyoruz. Üreteceğiz çünkü önümüzde hep savaşlar var."

Kurnaz, büyük ölçekli seracılığın bölgede yeni bir yatırım alanı olduğunu belirterek, "Burası çorak dediğimiz yerde, bacasız sanayide çalışan insanlarımız var. İlk yatırımımda 'Nasıl üreteceğiz' diye çekindim çünkü Zonguldak'ta küçük ölçekli seralar var ama böyle büyük ölçekli seracılık yoktu." şeklinde konuştu.

Projenin ikinci etabında hedef 2 bin 500 istihdam

Projenin ikinci etabında da yer almak istediklerini ve o aşamada 2 bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini dile getiren Kurnaz, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş sürecinin tarım yatırımlarını da öne çıkardığını söyledi.

Kurnaz, seracılıkta başarının teknolojiyi doğru kullanmaktan ve güçlü bir ekiple çalışmaktan geçtiğinin altını çizerek, "Seracılıkta teknik elemanlar çok önemli. Sen domatesi üretirsin, yaparsın ama burada hijyen olmazsa, hastalık olursa... Mesela bin ton hedef koymuşuz ama hastalık olursa 250 ton alamazsınız. Burada teknoloji açısından mühendislerimiz nasıl yönlendiriyorsa öyle gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukluk yıllarından bu yana çalıştığını aktaran Kurnaz, üretimin hayatının merkezinde yer aldığını dile getirdi.

Kurnaz, yedi yaşından itibaren okuldan sonra su sattığını, simitçilik ve boyacılık yaptığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretmek güzel, ben yıllarca hem yer altında, yer üstünde çok üretim yaptım. Zonguldak'ta da taşkömürü alanında 1 milyon tonun üzerinde üretim yapmış firmayım. Devletime dünya kadar katma değer sağlamış durumdayım. Evet, yer altı zor ama üretmek çok güzel."