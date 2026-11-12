Madeni Eşya Federasyonu, yaklaşık 1000 esnafı hibrit otomobil teknolojisine hazırlıyor

Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, esnaf ve sanatkarların gelişen teknolojiye ayak uydurması, yeni nesil araçların bakım ve onarımını doğru, güvenli ve bilinçli şekilde yapabilmesi amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesiyle işbirliği yaptıklarını, bu kapsamda 28 merkezde yaklaşık 1000 esnaf ve çalışanına eğitim verdiklerini belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomotiv sektöründe yaşanan teknolojik dönüşüme esnaf ve sanatkarların uyum sağlaması amacıyla hibrit ve elektrikli otomobiller alanında eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Hibrit ve elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte bakım, onarım ve teknik servis hizmetlerinde de yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Yıldırım, sektörde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların vatandaşlara daha güvenilir, kaliteli ve bilinçli hizmet sunabilmesi için teorik ve pratik eğitim almalarının önem taşıdığını kaydetti.

Yıldırım, bu doğrultuda Bursa Uludağ Üniversitesi ile "Hibrit ve Elektrikli Otomobiller Eğitimi Protokolü" imzaladıklarını belirterek, "Türkiye'de otomotiv sektörü büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Hibrit ve elektrikli otomobiller artık sektörümüzün önemli bir parçası haline geliyor." diye konuştu.

"Esnafımız gelişen teknolojiye ayak uydurmalı"

Bu değişimin dışında kalmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın gelişen teknolojiye ayak uydurması, yeni nesil araçların bakım ve onarımını doğru, güvenli ve bilinçli şekilde yapabilmesi gerekiyor. Biz de federasyon olarak bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesiyle işbirliği içerisinde eğitim programımızı hayata geçirdik, bugüne kadar yaklaşık 1000 esnaf ve sanatkar ile bunların yanında çalışan personele ulaşıldı. Eğitimler 28 merkezde gerçekleştiriliyor. Katılımcılara Seviye 1 ve Seviye 2 düzeyinde teorik ve pratik eğitimler verildi."

Yıldırım, eğitimlere sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımızın eğitimlerimize gösterdiği yoğun talep bizleri memnun ediyor. Bu ilgi, sektörümüzün yeniliklere açık olduğunu ve kendisini geliştirmek istediğini ortaya koyuyor. Eğitim faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin sektörün geleceği açısından önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Yıldırım, federasyon olarak esnaf ve sanatkarların teknolojik gelişmelere uyum sağlaması, mesleki bilgi ve donanımlarını artırması ve vatandaşlara güvenilir hizmet sunabilmesi için eğitim ve işbirliği çalışmalarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.