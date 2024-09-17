MAGİNDER'den Malatya'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MAGİNDER'den Malatya'ya Destek Çağrısı

MAGİNDER\'den Malatya\'ya Destek Çağrısı

MAGİNDER Başkanı Karademir, Malatya'nın yeniden inşası için yıkım sürecine katkı sağlanması gerektiğini vurguladı.

17.09.2024 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir rezerv alanlarla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Devletimize ve valimize güvensinler, yıkım sürecine katkı sağlasınlar. Mahkeme süreçleriyle engel oluşturulmaması gerekiyor, aksi halde Malatya'nın yeniden ayağa kalkması zor olur" dedi.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve dernek yönetimi, Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer'i ziyaret ederek, Malatya'daki inşaat süreci ve rezerv alan çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyarette konuşan İl Müdürü Cengiz Başer, Malatya'da hızlı bir şekilde devam eden çalışmaların önemine değinerek, "Malatya'nın yeniden ihyası ve vatandaşlarımızın güvenli, ferah konutlarda yaşaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere destek olan sivil toplum kuruluşları ve MAGİNDER ailesine teşekkür ediyorum. Hep birlikte şehrimizi daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

MAGİNDER Başkanı Salih Karademir ise deprem sonrası sahada aktif bir şekilde çalışmalar yürüten İl Müdürü Başer'e teşekkür ederek, "Malatya'mızda çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un göreve gelmesiyle birlikte projeler hız kazandı. Malatya Valisi Seddar Yavuz'un göreve başlamasıyla da uyum içinde yürütülen çalışmalar daha da ivme kazandı" ifadelerini kullandı.

Karademir, ayrıca rezerv alanlarla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Devletimize ve valimize güvensinler, yıkım sürecine katkı sağlasınlar. Mahkeme süreçleriyle engel oluşturulmaması gerekiyor, aksi halde Malatya'nın yeniden ayağa kalkması zor olur. Yerinde dönüşüm projelerinin hızlanmasıyla şehrimiz eski gücüne kavuşacaktır" ifadelerine yer verdi.

İnşaat maliyetlerinin artmasıyla verilen desteklerin yetersiz olduğunu vurgulayan Karademir, "Bir milyon 500 bin TL'lik destekle ev inşa edilemiyor. En az iki buçuk milyon TL destek verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ziyaret sonunda, MAGİNDER Başkanı Karademir, İl Müdürü Başer'e bir plaket takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, malatya, Ekonomi, Deprem, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MAGİNDER'den Malatya'ya Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
22:18 İsrail’in Lübnan’a düzenlediği siber saldırıya Türkiye’den ilk tepki geldi İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki geldi
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
17:56 Dünya böylesini ilk kez gördü İsrail’den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı Dünya böylesini ilk kez gördü! İsrail'den siber suikast: 9 ölü 2800 yaralı
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 01:04:25. #1.11#
SON DAKİKA: MAGİNDER'den Malatya'ya Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement