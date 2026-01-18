Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi - Son Dakika
Ekonomi

Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi

18.01.2026 12:10
Gaziantep merkezli Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanlığına seçildi. Yeni dönemde iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması, ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sektörel projelerin hayata geçirilmesi için çalışacağını belirtti.

İstanbul'da 153 iş konseyinin seçiminin gerçekleştiği genel kurulda, Gaziantep merkezli Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanlığına seçildi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARİ HACMİN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanlığına seçilen iş insanı Mahsum Altunkaya, iki ülke arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Komşu ülkemiz Suriye ile yüzyıllara dayanan tarihi ve kültürel bağlarımızın mevcut olduğunu ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, şunları söyledi: "Suriye bizim için önemli. Komşumuz ve kardeşimiz olan bir ülke. İki ülke arasında her anlamda ilişkilerin geliştirilmesi hem bizim hem de Suriye için önem taşıyor. Yeni dönemde DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi olarak iki ülke arasındaki ticari hacmin artırılması, ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi ve sektörel projelerin hayata geçirilmesi için çalışacağız."

ALTUNKAYA, SURİYE İLE TİCARET VE YATIRIM İLİŞKİLERİNİN ÖNCÜ İSİMLERİNDEN

Altunkaya Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Mahsum Altunkaya, Gaziantep iş dünyasının Suriye ile ticaret ve yatırım ilişkilerindeki öncü isimlerinden biri olarak tanınıyor.

