Bu maaşı duyan makas operatörlüğü için sıraya girecek: Aylık 300 bin lira
ELAZIĞ - Depremlerin etkisiyle yıkılma riski taşıyan binaların yıkımı için Elazığ'daki bir firma tarafından makas operatörleri için 300 bin liraya kadar maaş teklifi sunulmasına rağmen, operatör bulunamıyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan depremlerin ardından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor. Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.
Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti. Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamaması, saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinanın boşta beklemesinin hem maddi hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.
"Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz"
20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinamız yatıyor. Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi
Son Dakika › Ekonomi › Makas Operatörlüğü İçin 300 Bin Lira Maaş Teklifi - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in soru önergesine yanıt vererek, 2023 yılında muayene tekrarı hariç toplam 12 milyon 159 bin 664 aracın muayenesinin yapıldığını açıkladı. Bu araçların otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork olarak dağılımı da verilen bilgiler arasında yer aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024/2 sayılı genelgesi kapsamında yabancıların taşınmaz edinimlerinde kullanılacak değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporları, GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanacak. Değerleme raporu başvuruları Web Tapu üzerinden yapılacak.
Ordu'da üç arkadaşın 13 yıl önce açtığı fabrikada üretilen kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri 29 ülkeye ihraç ediliyor. Giresun'da 1993 yılından itibaren gıda ve makine sektöründe çalışan Erol Akbulut, Rıza Bozkurt ve Ömer Yılmaz, daha sonra kendi işletmelerini açmaya karar verdi. Akbulut, Bozkurt ve Yılmaz, 2011'de kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri ile entegre tesis imalatı için Ordu Organize Bölgesi'nde (OSB) 1000 metrekare kapalı alanda fabrika kurdu. Yurt dışı pazarına Rusya ile adım atan firma, şu anda Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında toplam 29 ülkeye ihracat yapıyor.
Anayasa Mahkemesi, 132 milletvekilinin yaptığı itiraz başvurusu üzerine özelleştirilen limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi, limanların gerçek özelleştirme değerlerinin altında kalmasına yol açabileceği gerekçesiyle iptal etti.
Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi.
Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1292, tasarım merkezi sayısı 328 oldu. Desteklerle büyüyen merkezlerde toplamda 80 bin 838 personel görev alıyor. AR-GE merkezlerinde 58 bin 893 proje tamamlandı ve 12 bin 7 patenti tescilli bulunuyor. Tasarım merkezlerinde ise 11 bin 488 proje tamamlandı ve 228 patent tescilli durumda.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Müslümanlar, yaklaşan ramazan ayı öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Ülkede yaşayan Müslümanlar, Hollandalı ve İngiliz sömürgeciler tarafından buraya getirilen Asyalı Müslümanların soyundan geliyor. Johannesburg'da düzenlenen ramazan fuarına Türk firmalarının da katılımı yoğun oldu. Güney Afrikalı Müslümanlar, ramazan ayını büyük bir coşkuyla karşılıyor ve sokak iftarlarıyla birlikte oruçlarını açıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?