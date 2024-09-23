Makine İhracatında Yüzde 12,2 Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Makine İhracatında Yüzde 12,2 Artış

Türkiye'nin ocak-ağustos dönemi makine ihracatı 18,3 milyar dolara ulaştı. ABD'ye ihracat yükseldi.

23.09.2024 11:47
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Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı, ocak-ağustos döneminde 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamada, ocak-ağustos döneminde Türkiye'nin makine ihracatına ilişkin verilere yer verildi.

Bu kapsamda söz konusu dönemde, Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı, 18,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık makine ihracatı ise 28,2 milyar dolar oldu.

Ağustosta aylık 2,4 milyar dolarlık ihracatla son 12 ay ortalamasına yakın bir sonuç elde eden sektörün KG başına ortalama ihracat birim fiyatı ise 7,5 dolar olarak hesaplandı.

Geçen ay ABD'ye yaklaşık 200 milyon dolarlık makine ihraç eden sektörün, bu ülkeye 8 aylık ihracatı yüzde 12,2 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı.

Almanya'nın, Türkiye'nin makine ihracatında 2,3 milyar dolarla ilk sıradaki yerini koruduğu ocak-ağustos döneminde, yüzde 17,9 düzeyindeki yüksek daralmaya rağmen Rusya 1,4 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 2019'un 3. çeyreğinden bu yana yurt içindeki makine ve teçhizat yatırımlarında ilk kez gerileme görüldüğünü belirtti.

Orta Vadeli Program'a (OVP) göre, 2025'te de bu yatırımlarda bir artış olması beklenmediğini ifade eden Karavelioğlu, "Sıkılaşmanın ve yurt içindeki daralmanın devamını öngören bu süreçte, yüzde 4 gibi görece yüksek seviyede belirlenen büyüme hedefi ise net ihracatın büyümeye daha fazla katkı vereceği anlamına geliyor. Büyümede ihracatçıya bu kadar çok güvenilmesi, değerli TL dolayısıyla oluşan baskının ihracata yönelik farklı desteklerle giderileceğine yönelik bir beklenti oluşturuyor." değerlendirmesini yaptı.

Karavelioğlu, faiz indirimlerinin başlamasıyla son çeyreğe canlılık umuduyla giren ABD'ye ihracatta elde edilen verilerin bu yıl sektör için adeta kurtarıcı olduğunu belirtti.

"ABD'de sağladığımız artış, bu yıl sektör için bir moral kaynağı oldu"

İstihdamda yaşadığı daralma nedeniyle bazı kesimlerde negatif beklentilerin yükseldiği ABD'nin, kendileri açısından durgun bir yıl geçirmediğini aktaran Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Rusya, Almanya ve İsrail'deki sebepleri malum kayıplarımızı telafi edecek düzeyde olmasa da ABD'de sağladığımız artış, bu yıl sektör için bir moral kaynağı oldu. Küresel makine yatırımları ve ticaretindeki olumsuz gelişmelerin ihracat pazarlarımız ve alt sektörlerimiz üzerinde farklı etkileri olmakla beraber, son 12 aylık dönemde 2023'ün tamamında ulaştığımız 28,2 milyar dolarlık rekor ihracat seviyemizi koruma imkanı bulduk. Özellikle ikinci çeyrekten başlayarak siparişlerde yaşanan düşüş ve bozulan ölçekler nedeniyle zaafa düşen rekabetçiliğimizin ihracatımız üzerindeki menfi etkilerini henüz görmeye başlayacağız. İki kıtada birden faiz indirim döngüsünün başlaması, bizim için yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Bu noktadan sonra küresel yatırımlardaki iştahsızlık arzu edildiği gibi tersine dönerse, tek belirsizlik olarak kendi iç sorunlarımız kalıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Makine İhracatında Yüzde 12,2 Artış - Son Dakika

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