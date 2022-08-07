, veri merkezlerinde enerji verimliliğini artıracak - Son Dakika
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, veri merkezlerinde enerji verimliliğini artıracak

07.08.2022 11:00
, veri merkezlerinde enerji verimliliğini artıracak

Makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarını kullanarak veri merkezlerinin iklimlendirme altyapısını optimize eden Vodafone, şimdi de iklimlendirme ekipmanlarının değişken kapasitelerde kullanımını sağlayarak yılda yaklaşık 1.100 MWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarını kullanarak veri merkezlerinin iklimlendirme altyapısını optimize eden Vodafone, şimdi de iklimlendirme ekipmanlarının değişken kapasitelerde kullanımını sağlayarak yılda yaklaşık 1.100 MWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında enerjinin en verimli şekilde kullanılmasına yönelik uygulamalarına bir yenisini ekledi.

Daha önce "Yapay Zeka Destekli Dijital Termal Yönetim" uygulamasıyla veri merkezlerinde iklimlendirme için harcanan enerjide ortalama yüzde 30 tasarruf sağlayan Vodafone, şimdi de VFD (Variable Frequency Driver-Değişken Frekanslı Sürücü) uygulamasıyla iklimlendirme ekipmanlarını değişken kapasitelerde kullanarak enerji verimliliğini artırmayı ve yılda yaklaşık 1.100 MWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor. Bu, yaklaşık 360 hanenin yıllık enerji tüketimi ve yaklaşık 550 ton CO2 emisyonunun engellenmesi anlamına geliyor. 550 ton CO2 emisyonu, yaklaşık 10 bin adet ağaç dikimine eş değer.

"Her alanda enerjinin en verimli şekilde kullanılmasını hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Özdemir, yeşil şebeke hedefleri doğrultusunda sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanlarındaki çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2025 yılına kadar çevresel etkimizi yarı yarıya azaltma ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolculuğumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu kapsamda ihtiyacımız olan enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamaya devam ederken, bu kaynakların da en verimli şekilde kullanılabilmesi için mevcut enerji tüketimlerimizi azaltmaya yönelik enerji verimliliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapay Zeka Destekli Dijital Termal Yönetim uygulamasını veri merkezlerimizde başarıyla hayata geçirmiştik. Bu uygulamanın etkinliğini artırmak için iklimlendirme ünitelerimizde kurulumunu tamamladığımız VFD uygulamasıyla da yılda yaklaşık 1.100 MWh enerji tasarrufu elde etmeyi hedefliyoruz."

Verilen bilgiye göre, makine öğrenmesi ve yapay zeka algoritmalarını kullanan Dijital Termal Yönetim uygulaması, iklimlendirme altyapısının sürekli takibini yaparak altyapının optimum verimlilikte çalışmasını sağlıyor.

VFD uygulaması ise on-off (açık-kapalı) çalışan bazı iklimlendirme ünitesi fanlarının değişken kapasitelerde ve maksimum verimlilik için sınırlandırılmış aralıklarda çalışmasını sağlayarak enerji verimliliğini artırıyor. Bugüne kadar toplam 4 veri merkezinde hayata geçirilen uygulamayla yılda yaklaşık 1.100 MWh enerji tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

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Kaynak: AA

Vodafone, Termal, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi , veri merkezlerinde enerji verimliliğini artıracak - Son Dakika

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