Makine Zirvesi\'nde Sürdürülebilirlik Vurgusu

Ekonomi

Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Makine Zirvesi, makine imalatçılarını bir araya getirdi.

MAKFED'den yapılan açıklamaya göre, "Dayanıklı & Sürdürülebilir" mottosuyla İstanbul'da düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türk makine sektörünün geniş endüstriyel alt yapısıyla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Makine sektörünün, teknolojiye dayalı yan sanayi ağı oluşturması, nitelikli personel istihdamını tesis etmesi, dış ticaret açığını azaltıcı etkisi ve pek çok endüstriye yatırım malı sağlaması sebebiyle lokomotif sektörlerden olduğunu anlatan Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlığımız tarafından piyasa gözetimi faaliyetleri risk analizine göre belirlenen programlı ve şikayet üzerine olmak üzere yürütülmektedir. Uygunsuz ürünlerin girişte ve de piyasaya girdikten sonra denetimi son derece önemli. Ürün güvenliği denetimlerimizin verimliliği ve etkinliğini artıracak tüm yeni fikirlere bakanlık olarak açığız. Bu bağlamda makine sektörünün vereceği her öneri bizler için önem arz ediyor. Özellikle üretim, piyasa gözetimi ve denetimi sürecinde bir şekilde yer alan kurum olarak TSE ile tüm ilişkilerinizi geliştirecek tavsiyelerinizi de titizlikle takip etmek isteriz."

"Makine ihracatı bu yıl artacak"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu da zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye'de üretimin düştüğü, ölçeklerin küçüldüğü ve maliyet yapısının bozulduğu dönemlerin hep yaşandığını bildirdi.

Sene sonuna gelindiğinde makine ihracatının arttığının görüleceğini kaydeden Karavelioğlu, "Bunu mallarımızın ucuzlamasıyla sağladığımızı hep birlikte göreceğiz, ara malı ve ham madde ithalatının düşmesi bunun öncü göstergesidir. Makine imalatı ayrışan bir sektör olacak." ifadelerini kullandı.

Karavelioğlu, makinelerin pahalanmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "İhraç edilen makinaların miktarı azalmakta, ihracatı da düşmektedir. Tuhaf bulacaksınız ama ana sebep yerlilik ve mühendislik oranının yüksekliğidir." açıklamasında bulundu.

"Piyasa gözetimi ve denetimi etkin olmalı"

MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran ise piyasa gözetimi ve denetiminin etkin olmamasının haksız rekabete neden olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ölçek ekonomisi gelişemiyor. Bunun için kuralların etkin şekilde uygulanması gerekiyor. Üzerinde CE işareti olmasına karşın ithal ve yerli makinelerde verimsiz elektrik motorlarının olduğunu görüyoruz. MAKFED çatısı altında 34 derneğimiz teknik bilgileri ile ilgili kurumlarımıza desteğe hazır. Gerektiğinde test ve muayene alt yapısının geliştirilmesine de destek olabiliriz. Rakiplerimizle ülkemizde ve küresel arenada rekabetçi olabilmek için alıcı finansmanı mekanizmasını geliştirmeliyiz. Yatırım yerini de artık maliyet kalemleri arasında alt sıralara itmeliyiz."

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü de uluslararası anlaşmaların gümrük vergilerini sınırlandırdığını, ithalatın ancak meşru gerekçelerle kısıtlanabildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İthalat denetimlerini ürün gamını genişletme ve denetimi sıklaştırma yoluyla etkin şekilde sürdüreceğiz. Bunun için de teknik düzenlemelerin güncel tutulması ve test altyapısının daha da geliştirilmesi gerekiyor. İthalatla ilgili üretici ve tüketicilerin biraz fedakarlık göstererek yerli ürünleri daha çok tercih etmesi gerekiyor. Sektör kuruluşları ile iletişime ve birlikte çalışmaya sonuna kadar açığız."