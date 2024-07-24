Maktek Avrasya Fuarı, Dijital Dönüşüm Temasıyla İstanbul'da Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Maktek Avrasya Fuarı, Dijital Dönüşüm Temasıyla İstanbul'da Açılıyor

Maktek Avrasya Fuarı, 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Fuar, Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım yarışmasının ödül törenine ev sahipliği yapacak ve katılımcılar, son teknoloji ürünleri, yenilikler ve sektör trendlerini keşfetme fırsatı bulacak. Fuarda, Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı ve Start-up Zone gibi etkinlikler de yer alacak.

24.07.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maktek Avrasya, "Dijital Dönüşüm" temasıyla 30 Eylül-5 Ekim'de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde sekizinci kez kapılarını açacak.

Tüyap'tan yapılan açıklamaya göre, Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğiyle gerçekleşecek olan fuar, "Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım" yarışmasının ödül törenine de ev sahipliği yapacak.

1000'in üzerinde firma ve firma temsilcisinin katılması beklenen fuarda, katılımcılar ve ziyaretçiler, son teknoloji ürünleri, yenilikler, sektör trendleri ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkanı bulacak.

Yaklaşık 90 ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuara, Mısır, Cezayir ve Suudi Arabistan gibi odak ülkeler başta olmak üzere Kuzey Afrika, Rusya, Almanya, İtalya, Polonya, Kanada, Fransa, Macaristan ve Hollanda'dan yoğun ilgi gösterilmesi öngörülüyor.

Fuarın bu yılki teması "Dijital Dönüşüm" olarak belirlendi. Ziyaretçiler, Dijital Dönüşüm Deneyim Alanı'nda yeni teknolojileri keşfederken, "Start-up Zone" alanında genç girişimciler uluslararası liderlerle buluşma fırsatı yakalayacak.

TİAD tarafından düzenlenen "Open Design İstanbul Tasarım Yarışması", fuarda dikkat çeken etkinlikler arasında yer alıyor. "Sürdürülebilir Sanayi için Tasarım" temasıyla düzenlenen yarışmada kazananlar 30 Eylül'de ödüllendirilecek.

Fuar, 30 Eylül-4 Ekim'de 10.00-19.00 arası ve fuarın son günü olan 5 Ekim'de ise 10.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, İstanbul, Avrasya, Eylül, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maktek Avrasya Fuarı, Dijital Dönüşüm Temasıyla İstanbul'da Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 Bakan Tunç’tan Bahçeli’nin “Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz“ sözlerine yanıt Bakan Tunç'tan Bahçeli'nin "Köpeklere karşı uygulanacak yanlışın karşısında oluruz" sözlerine yanıt
12:58 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:54 Erdoğan CHP’li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
14:11 İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu İngilizlerden Jose Mourinho için olay sözler: Aşağılanmaktan kıl payı kurtuldu
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 14:37:40. #1.13#
SON DAKİKA: Maktek Avrasya Fuarı, Dijital Dönüşüm Temasıyla İstanbul'da Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement