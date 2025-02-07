Malatya'da Çalışan Maaşları 46 Bin TL'ye Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Çalışan Maaşları 46 Bin TL'ye Yükseldi

Malatya\'da Çalışan Maaşları 46 Bin TL\'ye Yükseldi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle en düşük çalışan maaşı sosyal yardımlar ve ek zamlarla birlikte 46 bin TL'ye yükseltildi. Yeni düzenlemelerle tazminatlar, aile yardımı ve ikramiye artışları da hayata geçirildi.

07.02.2025 18:21  Güncelleme: 18:23
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında, en düşük çalışan maaşı sosyal yardımlar ve ek zamlarla birlikte 46 bin TL'ye yükseltildi. Yeni sözleşme ile ek tazminatlar, kıdem zammı, aile yardımı ve ikramiye artışları da hayata geçirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında, MELİD Ulaşım ve Hizmet Grupları San. ve Tic. A.Ş.'ye bağlı personelleri kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Faruk Yanardağ, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Sengir, belediye yöneticileri ve sendika temsilcileri katıldı.

Başkan Sami Er, yapılan sözleşmenin çalışanların refahını artırmayı ve adil bir ücretlendirme sistemini hayata geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Mali açıdan zor bir süreçten geçmemize rağmen, çalışanlarımız için en iyisini yapmaya gayret ettik. Yeni sözleşmeyle en düşük çalışan maaşını sosyal yardımlar ve ek zamlarla birlikte 46 bin liraya yükselttik. Tüm beden işçilerinin maaşlarına 4 bin lira, itfaiye, zabıta, temizlik, park-bahçe ve yol altyapı çalışanlarına ek 4 bin lira tazminat ekledik. Ağır vasıta şoförleri ve teknik personel için de ek ödemeler yaptık. Ayrıca, aile yardımı, kıdem zammı ve ikramiye artışlarıyla çalışanlarımızın haklarını koruyacak birçok yeni düzenleme getirdik" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir ise sürecin olumlu geçmesinde Başkan Sami Er'in işçi dostu yaklaşımının büyük rol oynadığını belirterek, "Bu sözleşme, üyelerimizin refahını artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adımdır. Karşılıklı diyalog ve iyi niyetle hareket ederek zorlukları birlikte aşabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin iki yıl geçerli olacağı ve maaşların 6 aylık enflasyon oranında artırılacağı bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Çalışan Maaşları 46 Bin TL'ye Yükseldi - Son Dakika

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