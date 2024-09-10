Malatya'da Muz Serası Hasat Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Malatya'da Muz Serası Hasat Edildi

Malatya\'da Muz Serası Hasat Edildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde fidan üreticisi Nurettin Çarpıcı ve Aziz Haliloğlu tarafından deneme amacıyla kurulan muz serasında hasat yapıldı. Serada yetiştirilen muzlar meyve vermeye başladı. Çarpıcı, destek olunması halinde serayı büyüterek üretimi artırmayı planladıklarını belirtti.

10.09.2024 15:46
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 50 metrekarelik serada deneme amacıyla oluşturulan muz serasında hasat yapıldı.

Kadıçayırı Mahallesi'nde fidan üreten Nurettin Çarpıcı ve ortağı Aziz Haliloğlu'nun kurduğu serada muzlar meyve verdi.

Çarpıcı, serada gazetecilere, fidan üreticisi oldukların için çeşitli meyvelerin üretimi için denemeler yaptıkların anlattı.

Muz yetiştirmeyi daha önce hiç denemediklerini kaydeden Çarpıcı, "Deneme amaçlı muz dikimi için 50 metrekarelik sera kurduk. Kışın sıcaklığı 20 derecede tutmak ve serayı ısıtmak için kombiyle petek taktık. Arkadaşlar arasında çok konuştuk, 'olmaz dediler', deneme dikimini yaptık oldu. Şu an muzlarımız meyvesini vermeye başladı. Destek olunursa bu işi büyüteceğiz." diye konuştu.

Muz fidanlarını Anamur'dan getirdiklerini hatırlatan Çarpıcı, şöyle devam etti:

"Fidanlar geldiğinde boyları yaklaşık yarım metreydi, şu an 3 metreyi aşmış durumda. Muz fidanlarını 2023 Mayıs ayında diktik, bu yıl haziran ayında da meyve vermeye başladı. Meyvelerin bir kısmı sararmaya yüz tutmuş, bir taraftan da yeni meyveler çıkmaya başladı. Meyveler randımanlı olursa serayı büyüterek daha büyük alanda üretim yapacağız. Malatya'da olmayan bir şeyi denedik. Malatya karasal iklim, muz nemli havayı sever. 'Malatya'da kesinlikle muz olmaz' diyenler çoktu, 'muz yetişir' diyenler pek nadirdi. Muzun bakımı çok kolay, dibinin nemli olması ve kışın sıcaklığın 17 derecenin altına düşmemesi gerekiyor, 20-21 derecelik ısı şart."

Aziz Haliloğlu ise verdikleri emeğin karşılığını almanın memnuniyetini yaşadıklarını belirterek, "Getirdiğimiz 18 fidanı diktik. Muzu merak ettiğimizden diktik. Verimine bakacağız, ürün kaliteli olursa serayı büyütmeye çalışacağız. Muz yetiştirdiğimiz için tebrik edenler var. " dedi.

Battalgazi Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu ile teknik personel serada inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Malatya'da Muz Serası Hasat Edildi - Son Dakika

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