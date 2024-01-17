Malatya\'da depremler sonrası konut satışları durdu, kiralık ev talepleri arttı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası konut satışlarının durma noktasına geldiği Malatya'da yeni yılın ilk günlerinde satışlarda hareketlik yaşanırken kiralık evlere de talep arttı.

6 Şubat depremlerinde yapı stokunun büyük bir bölümü hasar gören, Malatya'da durma noktasına gelen konut satışlarında hareketlik yaşanırken, ilana çıkan yaklaşık 2 bin adet kiralık eve de talepler arttı. Malatya'da, üzerinden yaklaşık 11 ay geçen 6 Şubat depremleri sonrasında ilgi görmeyen satılık konutlar ile kiralık dairelere yeni yılla birlikte ilgi arttı.

"Kiralık ev taleplerinde hareketlilik var"

6 Şubat depremleri sonrası Malatya'da barınma sorunuyla karşı karşıya kalındığını belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, "Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımız konteynerlerin soğuk olması nedeniyle kiralık ev arayışı içerisine girdi. Fakat, kiralık ev arayışı içerisinde olan vatandaşlarımızın kafası hala karışık. Az da olsa ilimizde kiralarda bir hareketlilik yaşanmaktadır. Askeri ücretin belirlenmesiyle de kira fiyatları da yukarı doğru tırmanmaya başladı. Bu noktada ev sahiplerinin kiraları normal fiyatlardan kiraya vermelerini rica ediyoruz, insanlarımız zor durumda" dedi.

"Konut satışlarında 2 aydır hareketlilik var"

Son iyi aydır konut satışlarında hareketlilik yaşandığını aktaran Özgül, "Konut satışlarında taleplerin arttığı gözlenmektedir. Fiyatlarda eskiye oranla normal seyretmekte konut alma zamanı diyebiliriz. Çünkü ilerleyen günlerde TOKİ konutlarının teslimi ile birlikte konut fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz. Şu an hasarsız binaların fiyatları normaldir. Vatandaşlara konut almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Özgül, emlak sektöründeki durgunluğun ise 2024 yılı itibariyle hayata geçirilmesi planlanan kentsel ve yerinde dönüşüm projeleri ile yerini canlılığa bırakmasını beklediklerini söyledi. - MALATYA