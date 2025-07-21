Malatya\'da Don Felaketi, Doğanyol\'la Çiftçinin Yüzü Güldü

Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, birçok bölgede meyve ağaçlarına zarar vererek ciddi ürün kayıplarına yol açtı. Doğanyol ilçesinde ise baraj kenarında yetişen kayısı ve çilek gibi meyveler dondan etkilenmeyerek çiftçinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin kayısı üretiminde en önemli merkez durumunda olan Malatya'da yaşanan don felaketi, birçok üreticiyi zor durumda bıraktı. Kent genelinde kayısı başta olmak üzere birçok meyvede rekolte kaybı yaşanırken, baraja yakın bölgelerdeki ürünler büyük ölçüde zarar görmedi.

Doğanyol ilçesinde üretim yapan çiftçi Vahdettin Kayan, bölgenin zirai dondan etkilenmediğini belirtti. Nisan ayının son haftasında çilek hasadına başladıklarını aktaran Kayan, Aralık ayının ilk haftalarına kadar ürün toplayabildiklerini belirtti.

Altı dönümlük bir arazide çilek üretimi yaptıklarını ifade eden Kayan, özellikle devlet kurumlarında çalışanlardan yoğun talep aldıklarını ve bugün alınan bir siparişi ancak bir ay sonra karşılayabildiklerini kaydetti.

Üretici Kayan, çileğin kilogramını 100 TL'den satışa sunduklarını belirterek, taleplere ise yetişemediklerini söyledi. - MALATYA