Malatya\'da Dönüşüm Destek Süresi Uzatılmalı

Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Haziran'da sona eren yerinde dönüşüm destek başvuru süresinin uzatılmasını talep etti.

Malatya'nın deprem sonrası 16 ay imarının açılmadığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat'ta evini kaybeden Malatyalı depremzede Yerinde Dönüşüm desteğiyle evini yaptırabilmek için 2024 yılı Haziran ayına kadar, yani 1 yıl 4 ay imar izni bekledi" dedi.

Yerinde dönüşüm desteği olan 1,5 milyon TL'nin TÜİK'in resmi rakamlarına göre yaklaşık yüzde 20 değer kaybettiğini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Sadece bu bekleyişte dolar 5 TL artarken, 1.5 milyon TL destek tutarı TUİK verilerine göre yüzde 19,94 (299 bin TL) değer kaybına uğradı" ifadelerine yer verdi.

Sürenin uzatılmasının şart olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "İmar izinlerindeki gecikme, maddi yetersizlikler, bürokratik sorunlar ve anlaşmazlıklar büyük zaman kaybettirdi. Sürecin ciddi anlamda mağdur ettiği depremzede vatandaşımızın sesine kulak verilmeli ve Yerinde Dönüşüm süresi uzatılmalıdır" dedi. - MALATYA